Pepe Jiménez Sevilla, 03 MAR 2026 - 10:18h.

Cedric, exjugador del Betis, visitó La Cartuja para apoyar a Bakambu

Una cara reconocida, no por muchos, en la grada de La Cartuja. Cédric Mabwati, exjugador del Betis, acudió este pasado domingo al estadio ahora verdiblanco para apoyar a su amigo Bakambu en el derbi y, de paso, recordar los días que jugó con la elástica bética.

Porque aunque muchos no le recuerden, Cédric Mabwati jugó en el Betis, disputó 35 encuentros con la camiseta bética y anotó dos goles. Su paso por el Benito Villamarín, posiblemente, no será recordado por grandes noches, sino por el precio que tuvo su fichaje: un euro y poco más.

Su incorporación llegó por poco más de un euro y, por entonces, se convirtió en uno de los temas más comentados en la ciudad. El ahora extremo de 33 años, sin equipo, nunca brilló en demasía y es que a pesar de su velocidad, sus decisiones no siempre fueron las acertadas.

Trotamundos del fútbol, Cedric jugó en el Numancia -donde encontró su mejor versión- y en clubes como el Atlético Madrileño, Osasuna, Real Avilés, Marbella o UCAM Murcia. Además, en el extranjero, defendió la camiseta del Colombus Crew -donde se fue tras su paso por el Betis-.

La visita de Cedric a Sevilla

Aprovechando la falta de actividad deportiva en su carrera, Cedric acudió a Sevilla con algunos amigos para presenciar el derbi en La Cartuja y, de paso, vivir algunos momentos con su amigo Bakambu, con el que comparte nacionalidad.

Posiblemente, Cedric y Bakambu habrán charlado en repetidas ocasiones sobre el Betis y, posiblemente, al ex del Numancia le habría encantado haber tenido la suerte de jugar en este equipo actual, mucho más asentado y estable que el que le tocó defender hace ya más de diez años.