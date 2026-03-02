Álvaro Borrego 02 MAR 2026 - 22:13h.

El brasileño calca los registros de su paso por el Ajax y ya es el máximo goleador en solitario del Betis

Antony Matheus dos Santos sigue a un nivel extraordinario. Aunque sea lógica la alta exigencia que se le impone, sobre todo por el esfuerzo económico que realizó el club para firmarlo, la realidad dice que los logrados en el Real Betis son los mejores números de su carrera. Mucho más productivo que en Old Trafford y a la altura de lo que consiguió con el Ajax, cuando le valió para convertirse en el segundo fichaje más caro de la historia del Manchester United.

Las estadísticas no engañan. En el Ajax logró 24 goles y 18 asistencias en 82 partidos. O lo que es lo mismo, marcó o asistió una vez cada 134 minutos. Mucho peores fueron sus números en Old Trafford. Con el Manchester United apenas convirtió 12 goles y 5 asistencias en 96 partidos oficiales. En resumidas cuentas, marcó o asistió una vez cada 319 minutos.

Desde que llegase en enero de 2025, Antony Matheus dos Santos ha logrado 20 goles y 14 asistencias con la camiseta del Real Betis. En 57 compromisos oficiales. O lo que es lo mismo, marca o asiste una vez cada 135 minutos. Unos números que, según las estadísticas que aportaba @2010MisterChip, le permiten replicar aquí las estadísticas que firmó con el Ajax y que le sirvieron para ser el segundo fichaje más caro de la historia del Manchester United (100 millones de euros).

Un escenario al que se le debe dar todavía más valor si tenemos en cuenta que lleva más de dos meses arrastrando una pubalgia. Esa lesión le está impidiendo jugar en plenitud de condiciones y le hace participar con mucho dolor. A pesar de ello ha estado disponible en el 95% de los partidos, muestra inequívoca del compromiso del brasileño con el Real Betis.

Con el logrado en el derbi Antony se coloca este curso por delante del Cucho como máximo goleador en solitario del equipo. Suma ya once goles esta temporada. Pero su buen hacer no queda ahí. También es el mejor asistente del Real Betis, mejorando las prestaciones de Ez Abde o Pablo Fornals.