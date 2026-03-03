Álvaro Borrego 03 MAR 2026 - 11:58h.

La plantilla inicia la semana sin Antony ni Marc Roca

Otro punto... de inflexión

El Real Betis ha regresado este martes a los entrenamientos después del batacazo sufrido en el derbi, malgastando una ventaja al descanso que luego equilibró el Sevilla FC. Manuel Pellegrini inicia una nueva semana con el propósito de cambiar el chip, valorar la temporada con perspectiva e incentivar a sus jugadores antes de un tramo final de curso en el que aún hay mucho en juego. La primera plantilla ha empezado a preparar la visita del próximo fin de semana frente al Getafe, donde los verdiblancos están obligados a ganar si no quieren ver todavía más reducida su ventaja con el Celta de Vigo, que según los resultados podría incluso igualar a los béticos en la quinta plaza.

Marc Roca y Antony Matheus han sido las ausencias principales de este martes, el brasileño por un proceso febril. Las citadas se suman a las ya conocidas de Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y Lo Celso. El inicio de la sesión estuvo marcado por una larguísima charla de Manuel Pellegrini con la plantilla y que se extendió durante más de cinco minutos. El chileno completó el entrenamiento con el canterano Emmanuel N'Gorán, de la generación de 2007.

Sofyan Amrabat, operado el pasado 27 de enero de una lesión en el tobillo derecho, regresó este lunes a Sevilla para reincorporarse a la disciplina verdiblanca tras convalecer durante seis semanas en los Países Bajos, pero advirtió de que "por ahora" no tocará balón ni va a "entrenar con el equipo". Por eso este martes, como ya avanzó ElDesmarque el lunes, realizó trabajo individualizado en el gimnasio.

Tras someterse a una artrocospia en Ámsterdam que consistió en una limpieza articular del tobillo afectado, el centrocampista bético, de 29 años y cedido esta temporada al Betis por el Fenerbahçe turco, declaró que por el momento su trabajo consistirá en "sólo correr".

El futbolista magrebí chocó fortuitamente con su compañero Isco Alarcón -que sigue de baja por aquel percance sin tener aún fecha prevista de reaparición- en un encuentro de la Europa League frente al Utrecht neerlandés, a finales de noviembre, y se produjo una lesión en el pie derecho que le ha impedido vestir desde entonces la camiseta del Betis.