Saray Calzada 03 MAR 2026 - 16:41h.

Rubén Uría ha analizado la situación por la que está pasando Julián Álvarez esta temporada

Julián Álvarez es uno de los mejores jugadores del mundo, pero esta temporada en el Atlético de Madrid está lejos de tener este cartel. Al delantero argentino se le ve lejos de lo que se espera de él. Ante el Real Oviedo metió el gol de la victoria en el descuento, pero en este curso le está costando arrancar. Algo le pasa al delantero y a esto se le suma que no dejan de haber rumores con que podría dejar el Atleti este verano. Enrique Cerezo cada vez que le preguntan lo deja claro, pero el rendimiento y algunos gestos del jugador dejan alguna duda.

Rubén Uría analizaba la situación del argentino en 'ElDesmarket' y cree que son varias los factores los que han contribuido a que esté pasando por este momento y cree necesario que tenga que salir a hablar y decir qué es lo que le está sucediendo.

Rubén Uría y el análisis sobre la situación de Julián Álvarez

"Cuando él considere puede salir a hablar y decir me ha pasado esto", comenzaba diciendo. "Yo creo que lo que le está pasando es multifactorial. Por lo que sea ha tenido un bajón físico, ha tenido un bloqueo mental, él se siente muy a gusto en un contexto de partido, pero en otros que el entrenador le plantea él se siente fuera. Otro factor, esto es información. A él no le gusta que le cambien en el minuto 60. Si tú eres el jugador importante, el jugador franquicia, que te cambien en el 60 no te gusta porque te quita confianza. Que hay veces que Simeone tiene razón y no está bien, pero él no ha venido para eso porque es la estrella del equipo", dijo el periodista.

A estos factores habría que sumarle los rumores de salida. "El tema de distraerse con lo que pase en el futuro, eso también le ha podido afectar. El tema de la paternidad, también le ha podido afectar. Son un montón de cosas, pero a mí lo que me gustaría es que pase lo que pase, cuando acabe la temporada, que él diga me pasó esto. Es muy obvio viendo las reacciones de los compañeros que algo pasa", dijo Rubén Uría al respecto. También destacó cómo se está portando la afición del Atleti a pesar del bajo rendimiento de Julián Álvarez,