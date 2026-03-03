El momento en el que Rodrygo se lesionó ante el Getafe: tiempo de baja con el Real Madrid

Jorge Morán 03 MAR 2026 - 14:39h.

El futbolista siguió jugando pese a sentir dolor

Preocupación con los jóvenes del Real Madrid: "La camiseta pesa muchísimo"

Compartir







Nuevo contratiempo para el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Después de una noche negra en el Bernabéu ante el Getafe, una nueva lesión vuelve a poner en jaque a la plantilla blanca. En este caso el afectado ha sido Rodrygo Goes, quién volvía después de cinco partidos sin jugar con la camiseta del Real Madrid. El brasileño se marchó lesionado del partido ante el Rayo Vallecano, afectado de unas molestias en los isquiotibiales que le hizo estar fuera frente al Valencia, Real Sociedad y Osasuna. A esto hay que sumarle su expulsión contra el Benfica, que le impidió también jugar en la vuelta en el Bernabéu.

El momento de la lesión de Rodrygo Goes ante el Getafe

Frente al Getafe, Rodrygo volvió a saltar al campo en el minuto 55 en sustitución de Thiago Pitarch. Apenas pudo tocar la pelota, pero en una de las pocas veces en la que lo hizo se lesionó, aunque siguió jugando. Tan sólo once minutos después de saltar al campo, el brasileño recibió la pelota en la banda izquierda e intentó deshacerse de su par con un amague y un cambio de velocidad.

PUEDE INTERESARTE El calendario juega en contra de Arbeloa: un marzo de infarto para el Real Madrid

Adrián Liso le adivinó las intenciones y logró cortar el regate de Goes, rebañándole la pelota y empujándole por la espalda fuera de los límites del terreno de juego. Fue ahí dónde Rodrygo sintió un fuerte dolor, retorciéndose en el césped ante la preocupación de Álvaro Carreras. Una lesión que ahora se ha confirmado.

Parte médico y tiempo de baja

Pese a que Rodrygo siguió sobre el campo frente al Getafe, el brasileño se marchó muy dolorido del Bernabéu. Una situación que ha provocado que el Real Madrid le realizara unas pruebas esta mañana de martes, confirmando su lesión en la rodilla derecha y siendo baja para el próximo partido ante el Celta, aunque podrían ser más semanas según lo que acaben por decretar las últimas pruebas a las que el brasileño debe someterse. Además, Alaba y Carreras también acabaron con problemas musculares.