Fran Fuentes 03 MAR 2026 - 20:33h.

Se puede apreciar un agujero importante en un lateral, causado por el impacto de un objeto

El Atlético de Madrid visita al FC Barcelona para disputar la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Un partido de máxima expectación al que los rojiblancos llegan con cuatro goles de ventaja merced a la goleada que lograron en el partido de ida. Ahora, en el club barcelonista aprietan para buscar la remontada, y la afición juega su papel. A veces, en exceso. Y es que una cosa es animar, y otra, la violencia. Para muestra el boquete causado en uno de los laterales del autobús rojiblanco por el impacto de un objeto. Y es que durante la rúa del equipo de camino hacia el Camp Nou, multitud de aficionados han lanzado piedras y otros elementos al autocar del equipo para tratar de intimidarles. En esas, el impacto de uno de ellos en un lateral ha causado un agujero en la luna.

Ha sido el periodista Javier Gimeno, de ESPN, quien ha podido captar cómo ha quedado el autobús del Atlético de Madrid una vez se han bajado los jugadores. En este sentido, se puede apreciar un agujero importante en el lateral derecho del vehículo, desde el cual se resquebraja el cristal hacia otras zonas. El daño es evidente y, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y el grosor de estas lunas, ha debido ser un impacto de una fuerza más que considerable.

Sea como fuere, la expedición del Atlético de Madrid ha llegado al Camp Nou sana y salva a pesar de los problemas. El equipo tendrá que defender una ventaja de cuatro goles si quiere estar en la gran final de la Copa el próximo 18 de abril y aspirar a ganar un título. De este modo, Diego Pablo Simeone ha preparado una alineación en la que apuesta por Griezmann y Julián Álvarez arriba, así como Johnny Cardoso y Koke Resurrección para las ayudas defensivas en el centro del campo.