Cancelo y Pedri, titulares en el Barça; Cardoso acompaña a Koke en el Atleti

LaLiga prepara una jornada retro con camisetas vintage y mucho más: fecha y detalles

Compartir







Alineaciones confirmadas en el Camp Nou. El primer billete a la final de la Copa del Rey se decide en la capital catalana, donde el FC Barcelona buscará la remontada ante un Atlético de Madrid que defenderá su 4-0 a favor del partido de ida. Condicionados por las bajas, tanto Hansi Flick como Diego Pablo Simeone salen con sus mejores hombres en una de las grandes noches del año del fútbol español.

Once del Barcelona: novedades y última hora

Condicionado por las bajas de Frenkie de Jong y Lewandowski durante los últimos días y la ausencia por sanción de Eric García, expulsado en el partido de ida, Hansi Flick apuesta por un once marcado por el regreso de Pedri y la titularidad de Joao Cancelo en la banda izquierda. Marc Bernal acompaña al canario en la medular, con Fermín por delante y Ferran Torres de referencia ofensiva. Por contra, jugadores importantes como Balde o Dani Olmo tendrán que empezar desde el banquillo, al igual que Rashford.

Así pues, el Barça sale de inicio con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Ferran Torres.

En el banquillo blaugrana esperarán su turno Balde, Araujo, Rashford, Casadó, Dani Olmo, Roony, Szczesny, Kochen y Tommy.

PUEDE INTERESARTE Los nuevos límites salariales de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

Once del Atlético de Madrid: novedades y última hora

Simeone, por su parte, llega condicionado por la baja de Pablo Barrios, fundamental en sus esquemas. Finalmente, pese a las pruebas del lunes, apuesta de inicio por Johnny Carodso como acompañante de Koke en la sala de máquinas, por lo que Marcos Llorente estará en el lateral diestro, mientras que Lookman partirá desde la banda izquierda con Griezmann y Julián Álvarez como delanteros.

Así pues, el Atlético de Madrid sale de inicio con Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

PUEDE INTERESARTE Las cinco pancartas con las que la afición calienta la remontada del Barça en Copa

En el banquillo rojiblanco estarán Oblak, Giménez, Lenglet, Nahuel Molina, Le Normand, Mendoza, Baena, Almada, Obed Vargas, Nico González y Sorloth, por lo que los dos últimos descartes respecto a la convocatoria inicial son Esquivel y Pablo Barrios.