Las cinco pancartas con las que la afición calienta la remontada del Barça en Copa

Celia Pérez 03 MAR 2026 - 12:24h.

Apelando a las grandes remontadas culés

Acusan al Barcelona de copiar al Real Madrid con sus mensajes de remontada

Barcelona se prepara para vivir nueva noche trascendental en el Camp Nou. Los de Hansi Flick se encomendará a una proeza para tratar de remontar el contundente 4-0 firmado por el Atlético de Madrid en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey. Ahora toca agarrarse con fuerza a la esperanza y emplearse a fondo en un partido que no se antoja nada fácil, pero que como siempre tendrá la fuerza de la afición culé.

La esperanza se ha instaurado entre miles de aficionados azulgranas y buena muestra de ello ha sido las pancartas que han lucido desde esta mañana en la Ciudad Condal. Hasta cinco se han podido ver repartidas por Barcelona apelando a cinco remontadas históricas del club como la de Ipswich '77, Göteborg '86, At. de Madrid '97, París '17 y, por último, a la que esperada de esta noche At. Madrid '26.

En la imagen publicada por Nostra Ensenya, además de las cinco pancartas, le acompañaba un texto con "La història no s’explica sola. S’escriu" ("La historia no se explica sola. Se escribe").

Solo una vez en su historia de las competiciones por eliminatorias, el Barcelona le ha dado la vuelta a un 4-0 cedido en la ida. Fue en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2016-17 frente al PSG. Los parisinos habían ganado 4-0 en su estadio, en la vuelta, los azulgrana ganaron por 6-1, con un tanto en el último momento de Sergi Roberto.

Las otras veces que llegó a la vuelta con cuatro goles de desventaja, el Barça cayó. Ocurrió en la Copa de Ferias de la 61-62 ante el Valencia (6-2 y 1-1), frente a la Real Sociedad en octavos de la Copa 1968-69 (5-1 y 3-0), contra el Bayern de Múnich en semifinales de la Champions 2012-13 (4-0 y 0-3) y ante al Athletic en la Supercopa española de 2015 (4-0 y 1-1).

Para el recuerdo de las remontadas azulgranas y ante el Atlético de Madrid está aquel 5-4, con gol de Juan Antonio Pizzi, en los cuartos de la Copa de 1996-97.