Ángel Cotán 03 MAR 2026 - 20:08h.

Tirón de orejas a Miguel Sesma y Figueroa Vázquez

Pellegrino Matarazzo confirma al portero contra el Athletic y destaca en español el recibimiento que prepara la afición: "Muchas ganas"

Compartir







GipuzkoaLa Real Sociedad centra todos sus esfuerzos en el partido de vuelta de semifinales ante el Athletic Club, pero la trascendental victoria en Son Moix aún colea. Los pupilos de Pellegrino Matarazzo tumbaron al RCD Mallorca gracias a un solitario tanto de Carlos Soler, aunque el equipo bermellón protestó una acción entre Igor Zubeldia y Vedat Muriqi que pudo cambiar el partido. Este martes, los árbitros reconocen un doble error de importancia.

Los árbitros comenzaron su particular análisis en un nuevo episodio del espacio 'Tiempo de Revisión' con una breve descripción de la jugada entre el zaguero txuri urdin y el espigado delantero local: "Un delantero local recibe un centro lateral, intenta controlar girándose y un defensor de la Real Sociedad lo sujeta de la cintura, de forma ostensible y continuada. Primero con un brazo y luego con ambos, impidiéndole continuar con la jugada y derribándolo. El árbitro no sanciona nada y el VAR le mantiene la decisión".

PUEDE INTERESARTE El aplastante dato de Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad que supera a Sergio Francisco

Los árbitros admiten un doble error a favor de la Real Sociedad

El Comité Técnico de Árbitros acudió al reglamento para explicar la citada acción entre Igor Zubeldia y Vedat Muriqi: "Regla 12. Indica que los agarrones ostensibles dentro del área constituyen penalti, y si la infracción es agarrar sin intentar disputar el balón, se considera DOGSO por evitar una ocasión manifiesta de gol sancionada con tarjeta roja".

PUEDE INTERESARTE Las posibles alineaciones de Real Sociedad y Athletic en la vuelta de la semifinal de Copa en Anoeta

Por último, los árbitros cerraron su análisis con un juicio final. Para el Comité Técnico de Árbitros, no solo se cometió un error en esta acción, sino dos: "Para el CTA es un agarrón claro, punible, donde el balón estaba a plena disposición del delantero que claramente había ganado la posición. Y además evita una ocasión manifiesta de gol: DOGSO. Por tanto, debió señalarse penalti más la expulsión... y el VAR debió intervenir por error claro, obvio y manifiesto".