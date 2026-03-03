Asís Martín 03 MAR 2026 - 12:09h.

Unai Simón, mosca antes de la semifinal de Copa: "Sin intensidad el Athletic es un equipo de Segunda división"

Soto Grado será el árbitro del Real Sociedad - Athletic de Copa. Figueroa Vázquez estará en el VAR

BilbaoDescuella que para el fútbol vasco el de este miércoles 4 de marzo es sin duda el partido del año. Tras un encuentro de ida en San Mamés en el que la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo dejaba vivo a un descafeinado Athletic Club de Ernesto Valverde al que sometió claramente, llega la hora de la verdad a 90 o a 120 minutos.

Anoeta abre sus puertas este miércoles, a partir de las 21.00 horas (TVE 1), para ofrecer al mundo el encuentro de vuelta de la semifinales de la Copa del rey 2026. Los donostiarras se traen un gol de ventaja de la ida en Bilbao (obra de Beñat Turrientes) y tiene toda la pinta de que van a batir incluso el récord de asistencia a su estadio que data de una visita del PSG galo en la Champions League.

¿Cómo están ahora mismo ambas escuadras? De entrada ambos equipos están igualados a 35 puntos en la liga, pero los locales andan con mejor tono. Los txuri urdines lograron vencer en su visita del sábado al RCD Mallorca en Son Moix por (0-1), mientras que en la misma tarde los leones empataban en un feo partido en Vallecas ante el Rayo (1-1) antes del derbi copero.

En juego está el segundo billete para la gran final de la Cartuja, que tendrá lugar el día 18 de abril.

Esta es la posible alineación que puede presentar Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad en la vuelta de la semifinal...

Se le ha complicado la última semana en el apartado de la enfermería al preparador de New Jersey, que no podrá contar este miércoles a sus órdenes con Take Kubo, veremos si con Orri Oskarsson -al que se quiere probar en Zubieta-, ni con Álvaro Odriozola y tampoco con el canterano Rupérez.

En el caso del míster norteamericano, el once más factible es uno en el que jugará Alex Remiro de portero; con Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car y Sergio Gómez en defensa; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marín o Brais Méndez; comandando el ataque Gonçalo Guedes y el goleador Mikel Oyarzabal.

Este es el posible once titular de Ernesto Valverde con el Athletic Club en Anoeta…

En la línea de la temporada con mucho inquilino en la enfermería de Lezama, el técnico de Viandar de la Vera cuenta con las bajas para Donostia de Nico Williams, seguramente Iñigo Ruiz de Galarreta (a falta de conocer la convocatoria), Yeray, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Así las cosas, Valverde pudiera optar por Alex Padilla bajo los palos (aunque hay un gran debate sobre esto en Bilbao con la baza de Unai Simón); con Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alex Rego, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer o Robert Navarro; más Gorka Guruzeta en la punta del ataque.