Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 09:57h.

El detalle de la Real Sociedad que más celebra Pellegrino Matarazzo, centrado ya en el Athletic: "Todo el mundo habla de eso"

El equipo también mejora en el apartado defensivo

Ni los días previos a un histórico partido como el que afronta la Real Sociedad el próximo miércoles ante el Athletic son excusa para dejarse puntos. El equipo de Pellegrino Matarazzo sigue rompiendo estadísticas y volvió de Mallorca con tres puntos de oro en el bolsillo que le acercan aún más a las plazas europeas. El equipo txuri urdin, con un tanto de Carlos Soler, silenció Son Moix en el estreno de Demichelis al frente de los bermellones. Una victoria que, en lo numérico, también tiene una importancia notable.

Nadie duda de la importancia de Matarazzo en esta Real Sociedad. Las dudas que generaron su desembarco en el equipo han desaparecido desde el primer momento a base de victorias. Una sola derrota -ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu- atestiguan el cambio de rumbo de un equipo que está a un paso de la final de la Copa del Rey y que acecha ya las plazas europeas en LALIGA EA SPORTS. La victoria ante el Mallorca refuerza el plan.

Los números se empeñan en corroborar que la etapa de Sergio Francisco al frente del equipo no funcionó. Solo ocho partidos ligueros le han bastado a Matarazzo para mejorar los números de su predecesor en el cargo. El de Nueva Jersey ya acumula 18 puntos en nueve jornadas. Hasta esa fecha, la Real acumulaba 17 en 17 partidos, en los que solo uno fue dirigido por Ansotegi. Y todo ello, en los días previos al partido más importante de la temporada.

Cifras goleadoras

El número de puntos cosechados no es el único tanto revelador del excelente trabajo de Matarazzo. La confianza depositada en sus jugadores ha surtido efecto sobretodo en sus hombres de ataque. Y es que las cifras goleadores de esta Real Sociedad reafirman esa mejoría. Ante el Mallorca también mejoró en el apartado defensivo, que hasta la fecha quizá era el único 'pero' a la labor del míster. El americano y su plantilla ya aguardan por esa ansiada vuelta de Copa del Rey frente al eterno rival en Anoeta.