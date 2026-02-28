Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 21:09h.

Matarazzo destaca la portería a cero de la Real y las pocas ocasiones del Mallorca

La Real Sociedad consiguió este sábado un triunfo vital por 0-1 ante el Mallorca con un gol de Carlos Soler para seguir escalando en LALIGA EA Sports y coger confianza para el partido ante el Athletic Club del próximo miércoles con la final de Copa del Rey en juego. Pellegrino Matarazzo, que incluso se atrevió con el euskera en DAZN, celebró la portería a cero donostiarra en un encuentro de pocas ocasiones del rival y se centra ya en el partido del que "todos hablan en la ciudad".

Pellegrino Matarazzo, sobre el Mallorca-Real Sociedad

Sensaciones y felicidad tras el triunfo: "Sí, por supuesto, podemos estar contentos con nuestra actuación. Primera parte fue muy sólida, con buenas combinaciones y jugadas. Defendimos concentrados. No hubo muchas ocasiones en el partido pero fuimos muy estables. En la segunda parte no estuvimos tan bien como en la primera. Pero lo que queríamos era esta portería a cero, que es importante. Jugamos bien, así que continuamos".

Portería a cero de la Real: "Dije que es un momento importante para mejorar defensivamente. Pusimos nuestro énfasis en la presión esta semana y en la defensa a balón parado. Es un tópico pero lo hicimos bien. No sólo por la portería a cero sino por conceder las menos ocasiones posibles y el trabajo defensivo. Lo hicimos y estoy contento con eso".

Confianza para el partido de Copa del Rey: "Ha sido un partido muy muy importante para estar bien en LALIGA ser competitivos y así tomar confianza y sensaciones para el partido del miércoles. Sabemos de la importancia del partido del miércoles, han sido un par de semanas en las que todo el mundo en la ciudad hablaba del partido así que los jugadores lo sienten y están motivados para el partido".

Ascenso hasta la séptima plaza de LALIGA EA Sports: "No miro a la clasificación todavía, miro los puntos. No todos los equipos han jugado todavía así que no es tan importante. Miraremos a la clasificación al final de la temporada y mientras tenemos que hacer la mayoría de puntos posible".