03 MAR 2026 - 14:53h.

El técnico pasa por rueda de prensa para analizar la previa al duelo copero

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha pasado este martes por rueda de prensa previa al duelo de semifinales de Copa del Rey frente al Athletic Club. Tras el 0-1 de la ida, el cuadro donostiarra afronta con cierta ventaja la eliminatoria, pero su técnico no quiere relajaciones y encara el duelo con la seriedad de las grandes citas, confirmando ante los medios el que será su portero titular y analizando el estado de sus jugadores.

Especialmente, sobre el que ha despejado las dudas es sobre Orri Oskarsson, que ha entrado entre los citados para el duelo copero y que parece haber dejado atrás los problemas físicos que acarreaba. "Obviamente, está bien. De otro modo no habría entrado en la lista. Después del entrenamiento del viernes no quisimos correr riesgos en Mallorca. Se ha estado preparando bien y ha entrenado con normalidad este martes", explicó sobre su presencia en la convocatoria.

Sobre la portería, si había algún tipo de dudas, Matarazzo fue muy claro a la hora de responder si optará por Marrero o por Remiro. "Jugará Unai. Tiene cero limitaciones con la máscara que luce tras su lesión. Está con buena energía. Está preparado". Y respecto al estado de jugadores como Barrenetxea y Sucic, el estadounidense confirmó que ambos están para jugar de titular. "Los dos están aptos para jugar 60 minutos y, por lo tanto, son aptos para ser titulares", señaló.

Matarazzo y el recibimiento que tiene preparada la afición

La afición prepara un recibimiento muy especial al autobús txuri urdin, en el que tratarán de alentar y animar a su equipo en los últimos metros antes de la llegada al estadio. Entre la explicación en inglés de Matarazzo ha destacado en español que "tenemos muchas ganas". "No he visto el de anteriores ocasiones, así podré vivirlo de forma especial este miércoles. Tenemos muchas ganas de que llegue ese momento", apuntó en su explicación total.