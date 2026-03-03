Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Pellegrino Matarazzo confirma lo de Oskarsson en la convocatoria ante el Athletic

oskarsson_celebra_con_rabia_su_gol_al_paok_de_salonica_001.jpeg
Oskarsson celebra un gol con la Real Sociedad.. Cordon Press
Pellegrino Matarazzo facilitó la lista de jugadores convocados para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic Club. El técnico sacó de dudas al entorno txuri urdin confirmando la presencia de Orri Oskarsson entre los citados. El islandés acarreaba problemas físicas y su presencia era duda, aunque finalmente estará entre los elegidos.

La convocatoria de la Real Sociedad

Esta es la convocatoria de la Real Sociedad ante el Athletic: Remiro, Marrero, Fraga; Aramburu, Aihen, Zubeldia, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Jon Martín; Gorrotxategi, Turrientes, Yangel Herrera, Marín, Carlos Soler, Zakharyan, Brais Méndez, Sucic; Barrenetxea, Oskarsson, Oyarzabal, Guedes y Wesley.

