Asís Martín 02 MAR 2026 - 13:54h.

Iñigo Ruiz de Galarreta se descuelga de la semifinal; Yuri y Laporte recogen fuerzas para Anoeta

El 'Jabalí' de Muskiz le ganó una Copa al Barça de Maradona y Schuster en el Santiago Bernabéu

BilbaoUna vez empatado el partido en Vallecas ante el Rayo de Iñigo Pérez, se inició la cuenta atrás para la disputa del encuentro de vuelta de la semifinales de la Copa del rey 2026, que va a enfrentar este miércoles (21.00 horas), en el estadio de Anoeta, a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que venció por (0-1) en la ida en San Mamés con un gol de Beñat Turrientes, y al Athletic Club de Ernesto Valverde.

Los leones llegan a la cita con una imagen floja el sábado en tierras madrileñas, donde llamó mucho la atención la rajada posterior del portero Unai Simón, mientras que los donostiarras firmaron una victoria esa misma tarde en Son Moix frente al RCD Mallorca dejando la portería a cero.

De todo ello hablamos en ElDesmarque con un clásico del Athletic, una zurda fuera de categoría, como era la de Ismael Urtubi. El 'Jabalí' de Muskiz que en once temporadas acumuló 278 partidos oficiales como león, 36 goles y dos títulos de liga, uno de copa y otro de Supercopa.

Curioso, es solo la tercera semifinal de Copa entre Athletic y Real en toda la historia…

Sí, pocas, ahí el que no ha solido fallar por suerte es el Athletic. Mías me acuerdo de aquella vuelta en Atotxa con prórroga y la tanda de penaltis, en 1984 cuando luego le ganamos la Copa al Barça.

¿Qué sensaciones tienes de cara a la vuelta de este miércoles 4-M en Anoeta?

La verdad es que tal y como está el equipo lo veo complicado, imposible no, porque el resultado está al alcance de la mano, pero llevas 3 meses encajando goles en cada partido. Para mi sería clave llevar el partido hasta el final con 0-0 porque seguro que habrá alguna ocasión de gol. Pero todo pasa primero por defender como nunca.

Sin el valor doble de los goles en campo contrario un 0-1 no es tan malo…

Por eso, vista la ida en Bilbao estás vivo y el 0-1 es asequible pero si no encajas más... Con 0-0 estás cerca de la prórroga pero si ellos te meten uno ya se pone muy difícil la cosa para hacer 2 ó 3 para ganar. Hay que dejar la portería a cero porque tú alguna ocasión buena vas a crear fijo.

El Athletic llega en línea ascendente de resultados, no sé si tanto de mejoría en juego y sensaciones…

Las sensaciones no son buenas, peor no de ahora sino toda la temporada, no lo sé por qué, será que este año no toca poder hacer las cosas que quieren el entrenador y el jugador. Todos pensábamos ver un año bonito pero para nada. hay que pensar que el Athletic es así y te puede pasar esto. hay que acabar la temporada de la mejor manera posible.

Qué te han parecido las contundentes declaraciones de Unai Simón en Vallecas?

Lo cojo por el lado de motivar al grupo y a cada uno individualmente para dar el máximo si queremos hacer algo importante y salvar la temporada. Todo pasa por hacer un partido sólido en Anoeta. Son declaraciones de Simón que en caliente igual piensas en eso y además en que el Rayo te ha podido ganar sí o sí. Entiendo que el grupo ya sabe lo que hay porque el Athletic del año pasado a varios equipos con los que han jugado recientemente los hubiera goleado.

Jugará Alex Padilla y hay debate con eso. ¿Compartes el criterio actual de rotar con los porteros?

La verdad es que está de moda aunque no en todos los equipos, eh, en los importantes juegan con los mismos. Yo soy partidario de un portero y más si tienes en el Athletic al de la Selección. No es cualquiera Unai Simón, sin menospreciar para nada y en absoluto a Alex Padilla, eh. Pero bueno, si Ernesto decide que la Copa la juega Padilla él es el que mejor sabe y el que elige.

En Donosti hay una campaña tremenda del asunto arbitral. Qué manía tienen de estar tan pendientes del Athletic y de rearbitrar todos nuestros partidos…

Sí, pero todos los años es por algo, es el aliciente que se le da a este partido pero sin ir más lejos, creo que hasta viene para la afición para saber llevar ese pique desde el lado sano, sin faltar a nadie, aunque a veces si ves cosas que no corresponden. Es sólo un buscar el 'yo soy diferente a ti'.

Ellos no andan ya tan finos, pero Rino Matarazzo sin duda ha devuelto la solidez y los puntos a la Real…

Lo veo difícil porque es un equipo que hace goles y que ha cambiado, que ya no tarda tanto en llegar a la meta contraria, sino que busca profundidad y llegada con un Mikel Oyarzabal que está en el mejor momento de su carrera. Es un equipo difícil en este momento.

A Gonçalo Guedes parece que 'le hemos hecho algo', tremendo jugador el luso, aparte de Mikel Oyarzabal…

Y tanto, es el que vimos hace varias temporadas atrás en el Valencia, era un jugador que destacaba cada domingo y de repente desapareció, y ahora en la Real vuelve a ser el Guedes que llegó a LALIGA. Lo hace muy bien todo y encima trabaja como nunca. Tremendo.

¿Por dónde ves la idea de hacerle daño a la Real con las armas del Athletic? El Real Oviedo le hizo hace poco 3 goles a la Real a balón parado. Es una pista…

No cabe duda de que es una opción a la que muchos no le dan la importancia que tiene pero en el futbol la ha tenido, la tiene y la tendrá siempre. El balón parado es importantísimo y te puede salvar la papeleta. La cantidad de goles que da son puntos y eliminatorias a lo largo del año. Iguala las diferencias entre equipos y ahí el Athletic tiene una opción buena, aunque Matarazzo lo estará preparando seguro para evitarlo tras lo del Tartiere.

¿Llegar a la final de Copa salva la temporada?

A mi llegar cada año a la semifinal de Copa me parece extraordinario.