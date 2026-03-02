Homenaje a Oscar de Marcos en el hermanamiento de Peñas del Athletic Club en Gamiz Fika

Asís Martín Bilbao, 02 MAR 2026 - 07:59h.

El excapitán de Laguardia fue el gran homenajeado en la fiesta anual de los peñistas del Athletic

Una vez más, el incombustible Rikardo Alonso lo ha vuelto a bordar. A la vez que se celebran los premios Goya del cine, la Peña Gamiz-Fika ha homenajeado en 2026 a Óscar de Marcos en su tradicional Hermanamiento anual de peñas del Athletic Club festejado y vivido entre un mar de athleticzales entre los que alrededor de 400 se juntaron para comer en el frontón.

En una jornada de sábado en la que el equipo de Ernesto Valverde ha rascado un empate con un partido bastante flojo en Vallecas, ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, el mito de Laguardia ha resaltado en Bizkaia la importancia de las peñas y ha agradecido el apoyo incondicional que ofrecen al Athletic allá donde juegue.

Tras Iribar, De Marcos es el jugador de campo con más partidos en la historia del Athletic Club: 573 (77 en Europa)

El ya exjugador alavés, al que recientemente vimos con varios excompañeros, jugando en Durango el derbi de pádel ante los extxuri urdines, resaltó en Radio Popular que “desde fuera sufro mucho por mis compañeros, cuando las cosas no van bien, empatizo más al no poder ayudar de primera mano, pero los veo muy bien y estoy contento por ellos. Es verdad que echo de menos la competitividad o lo que te daba la adrenalina de un partido de fútbol, aunque ahora estoy muy bien, disfrutando de una vida más tranquila con la familia, otros deportes y nuevos proyectos”.

Y claro, Óscar está con la cabeza pendiente de ese partido de vuelta de la semifinales de copa del Rey que se va a disputar este miércoles, a las 21.00 horas, contra la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. “La remontada es posible, te encuentras por detrás y el equipo irá valiente, algo que me parece bonito para el aficionado rojiblanco”, deslizaba el dueño durante tantos años de la banda derecha de San Mamés que por ahora no llenan Jesús Areso, Gorosabel e Iñigo Lekue en espera de Hugo Rincón.

Otro Cum Laude para Rikardo Alonso en el Hermanamiento de Peñas del Athletic Club de Gamiz-Fika

¿Qué tal el balance del Hermanamiento de 2026?

Muy bueno, estamos muy contentos, había muchísima gente y con la presencia de Demar ya fue un día extraordinario, porque es grande en todas las facetas.

Muy merecido homenaje a Oscar de Marcos, sientes predilección por el de Laguardia…

Sí, una persona súper receptiva y que le da un alto valor al compromiso, nos dijo que venía y ha cumplido. Me decía mi hija en broma que 'qué bien te han venido los viajes a Laguardia para convencerle' porque hemos conseguido que Oscar venga y ha hecho las delicias de la gente.

Visto el partido de Jesus Areso en Vallecas, cómo se le echa de menos a Demar, ehh…

Muchísimo, yo que estoy en San Mamés en la tribuna Este Baja y le veía siempre corriendo la banda delante mío no veas como le echo de menos. Para mi el compromiso y las ganas que le echaba en el campo eran algo especial.

Cuánta gente asistió y qué es lo que más te gustó de los actos de este año?

Es difícil de precisar la cantidad porque ese día estás a mil cosas como organizador, pero estaba a tope todo me dijeron... Y entre los actos, sin duda el momentazo cuando cantamos el 'Txoria txori' que fue precioso, parecía aquello San Mamés, con qué emoción enorme y con que fervor cantó la gente alrededor de la plaza, de verdad que era para verlo.

Lástima que luego el juego del equipo no acompaña demasiado en Vallecas…

La primera parte fue muy mala pero luego con el gol de Iñaki Williams se rascó un puntito. Un sabor un poco agridulce pero ojo eh, que el Rayo le goleó al Atlético de Madrid en Leganés y empató con el Betis fuera, no juega mal, era un partido difícil como todos lo son en Primera.

El miércoles, la vuelta de la semifinal de copa en Anoeta: ¿cómo lo ves?

Sería el sumun pasar la eliminatoria el miércoles en Donosti. Lo veo bastante complicado, creo que va a ser un partido largo y a cara de perro que va a irse a la prórroga. Si hay penaltis los vería debajo de la cama porque madre mía qué tensión habría.

¿Ya tienes alguna idea de cara a 2027?

Siempre estamos dándole vueltas a la cabeza y si ves que la gente sale contenta eso te da alas para volar y para pensar nuevas cosas. Creo que va a salir muy bien en 2027, he de decir que me ayudan dos chicas (las 'neskas de oro') que tienen una ilusión tremenda y mientras sea así y esté el nombre del Athletic por medio siempre dará resultado. Nosotros nos limitamos a 'poner el campo' y luego lo hace todo la gente que viene tan ilusionada a disfrutar.