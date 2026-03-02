Asís Martín Bilbao, 02 MAR 2026 - 11:38h.

Iñigo Ruiz de Galarreta tuvo que ser sustituido tras una mala caída el sábado en Vallecas

Mikel González valora en Vallecas a Iñigo Pérez y mira al mercado: "Ojalá Yuri y Lekue sigan en el Athletic"

Compartir







Se palpaba un aroma diferente este lunes en Lezama, no solo por el olor a hierba regada, sino porque ya sé atisba cerca el partidazo que se va a vivir este miércoles en Anoeta, con motivo de la vuelta de la semifinal de copa entre la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que llega con el gol de ventaja marcado en San Mamés por Beñat Turrientes, y el Athletic Club de Ernesto Valverde, que quiere volver a llevarse a 70.000 athleticzales hacia la Cartuja de Sevilla.

Tras el pobre empate del sábado en Vallecas ante el Rayo Vallecano de Inigo Pérez, la plantilla vizcaína se ha entrenado este lunes en las instalaciones con el foco principal puesto en Iñigo Ruiz de Galarreta. El ‘Galaxy’ de Eibar se tuvo que retirar lesionado en el minuto 59 ante los franjirrojos, cuando en una mala caída se le salía al hombro que hubo que recolocarle en el vestuario.

Pero se está a la espera de hacerle pruebas complementarias para saber si pudiera enfrentarse a los txuri urdines y el sábado al Barça en San Mamés, o si la cosa iba a tener mayor recorrido en el dique seco. De momento no ha salido hoy tampoco a entrenar con lo que se da por hecho su descarte en Copa.

La Iñigo Cabacas Herri Harmaila ha convocado una concentración en el hotel del Athletic en Donostia para este miércoles. A las 18.30h. en el Arima Hotel & Spa

La lesión de hombro de Iñigo Ruiz de Galarreta en Vallecas le cuesta la semifinal de Anoeta

En un balón divido, el centrocampista del Athletic peleó con Isi Palazón para hacerse con la posesión. Sin embargo, terminó cayendo al suelo en una mala postura. Rápidamente se llevó la mano al brazo derecho por una posible luxación del hombro. La imagen fue muy preocupante, pues comenzó a retorcerse de dolor mientras daba patadas al aire con varios jugadores a su alrededor.

Finalmente, tuvo que ser sustituido dando entrada a Alex Rego. Las mínimas buenas noticias llegaron en el minuto 75, cuando Galarreta volvió al banquillo con una bolsa de hielo puesta en el hombro malherido. El centrocampista rojiblanco es clave en los esquemas de Ernesto Valverde quien no va a poder contar en la 'final' de Donostia fijo con Nico Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez.

Por lo visto este lunes en el tramo abierto para los Medios de comunicación, 'Galaxy' no ha salido a entrenarse con el grupo, al igual que Nico Williams, quien ha trabajado aparte junto a Beñat Prados y Maroan, mientras que dos cachorros del filial, el centrocampista de Rentería Eder García (que viajaría por Galarreta) y el central navarro Iker Monreal, siguen en el tajo con el primer equipo.

Por aquello de la 'gestión de cargas', se entiende que Aymeric Laporte y Yuri Berchiche no se han entrenado tampoco con el grupo, cabe pensar que porque dado su peso en el equipo y los 36 años del carrilero de Zarautz se le lleva entre algodones para que dé el 100%, como hace siempre, en los partidos oficiales.

El equipo vizcaíno se entrenará de nuevo este martes, a partir de las 18.00 horas, justo después de que Ernesto Valverde ofrezca su habitual conferencia de prensa prepartido (17.00h.) veremos si ya con la convocatoria de viajeros dada por adelantado.