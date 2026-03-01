El 'Txopo' Iribar no cumple años, ya es eterno en el Planeta Athletic

El mito del Athletic Club y leyenda mundial cumple 83 años este 1 de marzo

BilbaoJosé Ángel Iribar Kortajarena. Iribar. El 'Txopo'. El imponente hombre de la estatua en Bilbao cumple años el 1 de marzo. "Llama la atención la suma desde hoy hasta su cuna". Habrá que tirarle, pues, 83 veces de la oreja al mito de Zarautz deseándole una larga vida, con salud y productiva. De la derecha, de la izquierda.

Y el que no tenga la oportunidad de estar a su lado para tentarlo, vaya a la explanada de la Catedral y felicítelo en efigie ante San Mamés. A la espera de una semifinal de Copa que debería ser, por parte de los leones de Ernesto Valverde, fútbol, garra y tres o cuatro 'bakalaos', el regalo más preciado que a la Estrella más brillante del Planeta Athletic Club se le puede hacer...

Planeta digo. Y me quedo corto. Digo Sol, y apenas me quemo. Sistema, tan definido como el de Valverde [1- 4 - 2 - 3 -1]. Galaxia, conjunto de sentimientos como el que representa Iñigo Ruiz de Galarreta, Galaxy en el vestuario, 'Ruiz' y el '4' nominado por Marcelo Bielsa, el Loco visionario que veía en él al presente y futuro director de la 'Banda del Athletic'.

Iribar. El 'Txopo'. Alabado por todos, y por todos festejado. Como en aquella final frente al Zaragoza [25- 5 -1966]en la que, a pesar de salir derrotados, a hombros fue paseado mientras se cantaba en homenaje algo que tan profundo caló. "Iribar... Iribar... Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno"...

El 'Txopo' Iribar, un emblema mundial del Athletic Club y de Bilbao

Muchos y buenos porteros ha sacado Lezama desde su retirada, diciembre de 1979, pero ninguno con su divina presencia y majestuosa maestría. 1980ko Maiatzak 31, Erreala eta Athletic nor baino nor, omenaldi beroa jaso zuen Iribarrek Katedralean. Athleticzale andana San Mamesen. Dirutza dexente lehiatiletan jasotakoa. Dan dana

Hiztegi mardula egin ahal izateko, zeinean Euskeraz, Gaztelaniaz eta Frantsesez berbak biltzen zituena kirol arloan duintasunez esan eta idazteko.

Qué es el Athletic, se preguntó a sí mismo un Athleticzale. Indefinible para tantos, para muchos, para todos. Menos para él, atrapado en un brete que no pretendía. "Los jugadores del Athletic lo somos porque los que jugadores no son nos prestan sus camisetas para que juguemos en su nombre".

Y con respecto al eterno enigma del 'Ser', "El Athletic es Iribar y una cuadrilla de amigos que corremos detrás de él sin poder nunca alcanzarlo". Acaso como Dios es el Athletic, pequeño y gigante, humano y divino.

L@s que le han hecho frente, aguantando la mirada, reforzados han salido. En su fe. Creyentes en algo intangible. Viendo en la figura de Iribar al enviado, al ungido, al elegido.

Cantado por Silvio Rodríguez sin que el viejo trovador antiguo de San Antonio de los Baños lo supiera en su bella pretensión...

"Siempre que se hace una historia / se habla de un viejo, de un niño o de sí / Pero mi historia es difícil / no voy a hablarles de un hombre común / Hare la historia de un ser de otro mundo / desgajado de la Tierra, del sol, de la galaxia... El Universo es Iribar. Infinito. Y luego más.

.- Por Kuitxi Pérez García, Periodista y exjugador del Club Portugalete