El Real Madrid pierde los papeles cuando pierde: el saldo absurdo de expulsiones en cuatro derrotas

Con las sanciones, el Real Madrid pierde mucho más que un partido cuando cae derrotado

Qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro del Madrid - Getafe y cuántos partidos se perderá

Uno de los principios fundamentales del deporte es el saber ganar y, también, el saber perder. Ganar se le da siempre muy bien al Real Madrid y siempre se reconoce ese ‘señorío’ característico del club blanco, pero últimamente no están sabiendo perder muy bien. La prueba es el saldo brutal de expulsiones para el club blanco siempre que pierde en esta temporada.

Los jugadores merengues han visto un total de seis tarjetas rojas en cuatro partidos en los que ha perdido. En la derrota contra el Celta de Vigo (0-2) expulsaron a Fran García, Álvaro Carreras y Endrick. Contra el Benfica (4-2), Asencio y Rodrygo acabaron en la calle. Y en la última derrota contra el Getafe (0-1) también vio la roja Mastantuono por decirle supuestamente al árbitro “que puta vergüenza” al colegiado. De las seis tarjetas, solo dos han sido por lances de juego. Fran García y Asencio sí que han visto esas tarjetas rojas por acciones puramente deportivas, pero Carreras, Endrick, Mastantuono y Rodrygo han sido por quejas y protestas al árbitro.

Seis expulsiones que hacen un total de 10 partidos de sanción y aún faltan por sumar los que se perderá Mastantuono, pero que presumiblemente se quedará en una sanción de otros dos partidos. Doce partidos que se han perdido los jugadores del Real Madrid por expulsiones. Algo que debe molestar a Arbeloa sabiendo los problemas que están teniendo con las lesiones y tener que prescindir de un jugador por protestar al colegiado con el equipo entre algodones acaba perjudicando aún más al conjunto madrileño.

Es un problema que sigue arrastrando desde el año pasado con la sanción a Rudiger en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona por tirar una bolsa de hielos a De Burgos Bengoetxea. El alemán acabó con una sanción de seis partidos y se perdió el inicio de la temporada por esa pérdida de papeles.

Saber ganar es fácil, ahora solo queda que los jugadores del Real Madrid estudien un poco la letra del himno: “Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano. Sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano”.