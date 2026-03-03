El Getafe pasa factura a Vinicius con el vacile de la expulsión de Nyon

Saray Calzada 03 MAR 2026 - 12:07h.

El Getafe se la devuelve a Vinicius con una imagen de Nyon y el "buen cambio"

El dardo de Ángel Torres al Real Madrid de Arbeloa: "No sabemos a qué juega"

Compartir







El Getafe consiguió una victoria histórica en el Bernabéu. Tras muchos años sin poder ganar, los de Bordalás asaltaron el feudo blanco y alejaron al Real Madrid del liderato. Un gol en el primer tiempo de los azulones les bastó para llevarse los tres puntos. Los blancos lo intentaron tímidamente y de lo poco que se generó fue por la banda izquierda. Vinicius lo estuvo intentando durante todo el partido, aunque en la mayoría de ocasiones sin éxito. Juan Iglesias y Arambarri lo defendieron muy bien y acabó algo frustrado incluso con su propio público.

El equipo de Bordalás parece que no olvida lo que sucedió en el partido de la primera vuelta en casa del Getafe. Nyon entró en el campo y a los pocos minutos fue expulsado. Vinicius se dirigió al banquillo para alabarles la decisión con algo de sorna y esto se lo han devuelto a través de las redes sociales. Ya tras el partido el jugador azulón pasó alguna factura al futbolista del Madrid.

PUEDE INTERESARTE El calendario juega en contra de Arbeloa: un marzo de infarto para el Real Madrid

En las redes del Getafe ha aparecido un mensaje con dos fotos de Nyon. "Nos encanta cuando lo hace Djené, pero digamos que fue un buen cambio", justo las palabras que utilizó Vinicius en el partido del Coliseum. Un ajuste de cuentas tras dar un golpe encima de la mesa en el Bernabéu.

El Getafe ejecutó su plan a la "perfección"

Bordalás dijo tras el partido que el plan que él tenía sobre el partido había salido a la "perfección" y es algo que de principio a fin se vio. Arbeloa no supo cómo hacer que su equipo estuviera enchufado en el encuentro ni tampoco con los cambios. Apenas disparos a la portería del Getafe y algún arreón al final, pero los azulones no tuvieron la sensación en ningún momento de estar asediados en el estadio del rival.

El Getafe llevaba 20 años sin ganar en el Bernabéu y el entrenador celebró haber podido contribuir a esta gesta. “Tantos años es la muestra más que evidente de lo difícil que es ganarle al Madrid. No solo nosotros, muchos equipos pasan años y no son capaces de ganarle al Madrid. Tienen una afición increíble y siempre es muy complicado”.