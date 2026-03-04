Ángel Cotán 04 MAR 2026 - 00:23h.

El presidente colchonero recoge el guante

El Atlético sobrevive en Barcelona y jugará la final de la Copa del Rey

MadridEnrique Cerezo nunca defrauda. Aunque con mucho sufrimiento, el presidente del Atlético de Madrid celebró en el Camp Nou el pase colchonero a la gran final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid resistió como pudo en la Ciudad Condal e hizo bueno el resultado de la ida. Eso sí, tras el pitido final se relajó ante los medios de comunicación y resolvió la gran duda de los atléticos: ¿Quiénes son los misteriosos Tom Ford y Smith?

A las puertas del restaurante barcelonés en el que comería junto a la planta noble azulgrana, Cerezo dijo lo siguiente: "Tenemos a Julián Álvarez, a Tom Ford, a Smith...". Así respondió a una pregunta que le amenazaba con el talentoso Lamine Yamal.

Tras el encuentro, el dirigente colchonero abordó estas manidas declaraciones, aunque previamente tocó otros asuntos importantes como el futuro de Antoine Griezmann en El Larguero de la Cadena Ser: "Ya sabes que es jugador del Atlético de Madrid y hoy ha hecho un partidazo. El misterio ya sabe cuál es, es jugador del Atlético de Madrid, y en un principio, no veo ningún problema. Ni motivo".

Enrique Cerezo y los fichajes del Atlético: Tom Ford y Smith

Al ser cuestionado por las citadas declaraciones, Cerezo tiró de guasa y trató de salvar su lapsus relacionándolos con el pase a la gran final: "Ya lo has visto, oye qué rápidos que son, ya han hecho camisetas. Se han dado cuenta al minuto. Esos dos jugadores nuevos han sido fenomenales, han sido los que nos han dado el pase a la final".

Insistido por Tom Ford y Smith, el presidente del Atlético continuó con su broma en antena: "Dos fichajes importantes, además fichados a la puerta de un restaurante, fíjate. Cosa rara en esto del fútbol, ya verás cuando salgan el próximo días".