Fran Fuentes 03 MAR 2026 - 23:06h.

Balde, que entró por la lesión de Koundé, también tuvo que ser sustituido

Uno por uno del Barcelona ante el Atlético: un borrón entre buenas notas sin premio final

El partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, fue de lo más competida. El conjunto barcelonista siempre creyó en la remontada y así lo mostró sobre el césped del Camp Nou. Sin embargo, los de Hansi Flick sufrieron dos percances durante el encuentro que podrían tener sus consecuencias de cara al próximo partido de LALIGA frente al Athletic Club y en la UEFA Champions League frente al Newcastle. Y es que Jules Koundé y Alejandro Balde se lesionaron durante el encuentro y tuvieron que ser sustituidos por el técnico alemán.

Corría el minuto 13 de partido cuando Jules Koundé se fue al suelo. El lateral francés, que disputaba el encuentro con un aparatoso vendaje, no pudo continuar, solicitando el cambio en los primeros compases. En su lugar entró Alejandro Balde, reubicando a Joao Cancelo, que estaba en la izquierda, en el perfil derecho de la defensa. Sin embargo, el propio Alejandro Balde solicitaría el cambio en el minuto 71 de partido por unas molestias musculares. El defensa se retiró por su propio pie, pero no pudo continuar cuando había disputado 58 minutos, con el descanso de por medio.

Habrá que esperar a las pruebas médicas del FC Barcelona. En principio apuntan a lesiones musculares, pareciendo más grave la del francés que la del español. Sin embargo, poco se puede precisar hasta que no se produzcan las pertinentes pruebas médicas y de diagnóstico. Por su parte, Hansi Flick no tiene tantas opciones para suplir a ambos futbolistas. De este modo, Gerard Martín podría volver al lateral izquierdo mientras que Pau Cubarsí y Eric García se ubicarían como pareja de centrales y Joao Cancelo, como lateral derecho.

También podría apostar por Eric García en el perfil diestro, con Cubarsí y Gerard en el eje de la zaga y Cancelo en el lateral izquierdo. Del mismo modo, la posición de lateral derecho no le es ajena a Ronald Araújo, que podría colocarse tanto ahí como defensa central, repartiéndose entre Joao Cancelo, Eric García y Gerard Martín los laterales.