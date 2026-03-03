Ángel Cotán 03 MAR 2026 - 22:17h.

La acción se produjo en la última jugada de la primera mitad

Alineaciones confirmadas de Barcelona y Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de Copa del Rey

MadridTodo es según el color del cristal con que se mira. Una afirmación que viene como anillo al dedo para analizar la polémica de la primera mitad de la vuelta de semifinales en el Camp Nou. En la que suponía la última jugada del primer acto, Pedri se coló en el área entre un mar de piernas colchoneras y acabó cayendo. De Burgos Bengoetxea no dudó a pie de campo y señaló la pena máxima.

Cuando el centrocampista azulgrana se frotaba ya las manos para probar fortuna con el disparo... pero se topó con Marc Pubill. El joven defensor del Atlético de Madrid trató de frenar la incursión del futbolista local, pero acabó cometiendo penalti.

Pedri, a gran velocidad, cayó ante Pubill. El colchonero protestó la decisión del trencilla ante un contacto que consideraba insuficiente para castigarlo con el lanzamiento desde los once metros. El VAR respetó la decisión inicial de Ricardos de Burgos Bengoetxea y Raphinha no desaprovechó la oportunidad para subir el 2-0 momentáneo al luminoso del Camp Nou.

El penalti de Pubill a Pedri no genera consenso entre los aficionados

Minutos más tarde, la acción ya inundaba las redes sociales, así como las reacciones de los aficionados de ambos equipos. En el bando colchonero, apoyados por las primeras repeticiones ofrecidas por la realización del partido, no aprecian con nitidez el contacto de Marc Pubill sobre Pedri. Otros, aunque reconocen que existe, no lo consideran suficiente e incluso lo catalogan de piscinazo.

Por su parte, el bando azulgrana no duda y considera una infracción clara dentro del área merecedora de la pena máxima. Lo único que queda claro es que esta importante decisión del árbitro principal del partido no ha generado consenso entre las aficiones. Así lo demuestran estos numerosos ejemplos de reacciones al penalti en el Camp Nou: