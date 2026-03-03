Musso, el mejor de un Atleti que rozó la debacle

Uno por uno del Barcelona ante el Atlético: un borrón entre buenas notas sin premio final

El Atlético de Madrid ha conseguido aguantar ante el FC Barcelona sobre la bocina y, pese a caer derrotado por 3-0, ha hecho valer el 4-0 de la ida para meterse en la final de la Copa del Rey 13 años después. El cuadro rojiblanco firmó un partido bastante pobre, sostenido por varias intervenciones de mérito de Juan Musso bajo palos y casi inofensivo en ataque.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en la vuelta copera ante el Barça.

Musso (8): si el Atleti está en la final es gracias al argentino. Le metieron tres, pero hizo seis paradas, varias de ellas de mucho mérito.

Marcos Llorente (5): de los pocos que alcanzan el aprobado. Jugó más como tercer central que como lateral y la última media hora, en el centro del campo. En ataque, poco: un buen pase a Lookman y poco más.

Pubill (3): probablemente su peor partido del curso, como el de casi todos. Ya se le veía endeble y miedoso en los primeros minutos. Regaló un penalti al Barça en la última jugada del primer tiempo que les dio vida para la segunda mitad. Mejoró tímidamente en el segundo.

Hancko (5): al menos no salió en ninguna de las fotos de los tres goles, pero tampoco estuvo fino en los duelos. Intentó apagar varios fuegos en el costado de Ruggeri.

Ruggeri (2): aguantó más de lo que podía parecer ante Lamine en el primer tiempo, pero cada vez que el español le encaró en el segundo, se fue de él. Tampoco le ayudaron demasiado.

Giuliano Simeone (2): de sus peores partidos esta temporada, quizá el peor. 12 pérdidas de y 1/7 en duelos, pero sobre todo muy impreciso cada vez que se prodigaba en ataque. Sustituido con molestias en el 76'.

Johnny Cardoso (4): bien posicionado en los primeros minutos, pero se fue desentonando con el devenir del encuentro. Con balón, otra vez muy flojito.

Koke (4): tremendamente impreciso, incapaz de dar algo de pausa a su equipo en las pocas posesiones rojiblancas. A su favor hay que decir que fue de los pocos que intentó presionar arriba, tirar desmarques de ruptura y estirar al equipo. Sustituido en el 58'.

Lookman (2): muy mal el nigeriano. Lamine se le fue con facilidad en la acción del 1-0 y tuvo en su cabeza el empate justo antes del 2-2. Muy impreciso en sus llegadas ofensivas y sustituido en el 58'.

Griezmann (4): en el primer tiempo fue la única luz del Atlético con balón. Tuvo dos buenas ocasiones, una de ellas contra el palo aunque en fuera de juego. En el segundo tiempo, desaparecido por completo, aunque ayudando sin cesar en defensa. Completó los casi 100 minutos de partido.

Julián Álvarez (2): una buena jugada con Griezmann antes del descanso que no valía y un disparo desde la frontal que atrapó fácil Joan al inicio del segundo tiempo, pero nada más. Sin llegar a zonas de remate, lento con balón, sin generar ventajas a sus compañeros. Vamos, su partido habitual este curso. Sustituido en el 69'.

Sustituciones del Atlético de Madrid en Barcelona

Sorloth (4): estiró al equipo en el tramo final con algunas carreras, pero estuvo impreciso en los metros finales.

Nahuel Molina (2): media hora para el olvido del argentino. Perdió la marca de Bernal en el 3-0 y casi le cuesta el cuarto a su equipo poco después. Completamente superado en el juego aéreo.

Baena (4): no consiguió tener la pelota, aunque al menos entre él y Sorloth estiraron un poquito al equipo en algunas jugadas aisladas.

Giménez (5): bien por arriba en el último cuarto de hora, achicando balones.