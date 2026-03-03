Ejercicio de resistencia del cuadro rojiblanco, que se limitó a defender y apenas se prodigó en ataque

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en el Camp Nou, sólo cuatro aprobados y varios señalados

Qué manera de ganar, la del partido de ida. Qué manera de sufrir, la que ha vivido este martes en el Camp Nou. Y qué manera de palmar. Bendita manera de palmar, en este caso. 13 años después, el Atlético de Madrid se vuelve a meter en la final de la Copa del Rey... a su manera. Sufriendo, encerrado atrás, rozando la debacle ante un FC Barcelona con más ganas que brillo. Un doblete de Marc Bernal, los dos tras córners, y un tanto de Raphinha de penalti dieron alas al cuadro blaugrana para nadar, nadar, nadar y acabar muriendo en la orilla.

Bernal y Raphinha dan alas al Barcelona

Con Pedri a los mandos, el Barça tardó 1 minuto en dar su primer aviso: Fermín, al larguero. El inicio, cortado por la lesión de Koundé, fue un monólogo: dominio total blaugrana ante un Atleti al que no le duraba la pelota. Raphinha, Ferran por tres veces y Lamine siguieron avisando con buenas respuestas de Musso hasta que llegó el 1-0.

Fue en el 29', tras un córner y un despiste defensivo, con Lamine dejando atrás a Lookman dentro del área y asistiendo a Marc Bernal para empujarla a placer. Raphinha merodeó el segundo, pero el Barça se ahogó físicamente en el tramo final del primer tiempo ante un Atleti que, poco a poco, fue estirándose.

Griezmann estrelló un balón en el palo precedido de un fuera de juego y Lookman, ya en el descuento, tuvo el empate de cabeza, pero en la jugada siguiente llegó el 2-0: penalti de Pubill a Pedri en el último segundo y gol de Raphinha sobre la bocina. La remontada estaba medio hecha.

Musso aguanta el vendaval

Arrancó el segundo tiempo con una pequeña reacción del cuadro rojiblanco, más adelantado, con más balón. Fue un espejismo. Un disparo blando de Julián, quien volvió a firmar un partido paupérrimo, y poco más. Tardó en reaccionar el Barça ante un Atlético que, pese a todo, estaba bien plantado en lo posicional.

Musso sacó una gran mano a Fermín y luego otras dos paradas milagrosas a Bernal y Raphinha en cuestión de 2 minutos. Pero tras otro córner, el propio Bernal puso el 3-0 asistido por Cancelo y alimentó los cánticos de 'remontada'.

Quedaban 20 minutos más el descuento. Y el Barça se fue con todo, con Lamine desbordando a Ruggeri una y otra vez, pero el Atleti aguantó. Gerard Martín tuvo la última, pero su disparo se fue cerca del larguero. 13 años después, a su manera, el Atlético vuelve a la final copera. Qué manera de aguantar.