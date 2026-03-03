Ángel Cotán 03 MAR 2026 - 20:39h.

La lista de convocados de los leones para Anoeta

Valverde y la versión del Athletic en Anoeta: "Vamos a intentar que nuestra gente esté orgullosa"

Compartir







BizkaiaLa espera está a punto de llegar a su final. El próximo miércoles, el Reale Arena dictará sentencia tras el primer envite de semifinales entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Ambos entrenadores, que ya han comparecido ante los medios, han jugado sus cartas en las horas previas al decisivo partido de Copa del Rey, aunque Ernesto Valverde a buen seguro lamentará no poder usar una de las más importantes.

Tras la última sesión preparatoria de los leones en las instalaciones de Lezama, el Txingurri ha acabado con las dudas que existían en la primera plantilla rojiblanca. Antes, en sala de prensa, el entrenador del Athletic ya arrojaba algunas pistas.

Al ser cuestionado por la enfermería, Ernesto Valverde puso el foco en hasta cuatro futbolistas: "Nico Williams está descartado, claro. Iñigo Ruiz de Galarreta está con alguna molestia evidentemente y a ver si puede entrenar, lo valoraremos más tarde en el entrenamiento. Y en cuanto a Yuri Berchiche y Aymeric Laporte esperamos que estén... pero hay que esperar al entreno".

PUEDE INTERESARTE Pellegrino Matarazzo confirma lo de Oskarsson en la convocatoria ante el Athletic

Ernesto Valverde comparte la lista de convocados del Athletic

La baja del pequeño de los Williams es un mazazo para el equipo en una de las noches más importantes del curso. Pese a ello, el Athletic se abraza a la reaparición de Álex Berenguer y mira a otras demarcaciones. Iñigo Ruiz de Galarreta era duda tras su percance en el Estadio de Vallecas, aunque finalmente podrá ser de la partida en Anoeta.

En defensa, dos nombres propios preocupaban al Txingurri: Aymeric Laporte y Yuri Berchiche. No obstante, los dos se subirán al autobús y formarán parte de la expedición rojiblanca que busca el ansiado billete a la final de La Cartuja.

PUEDE INTERESARTE Un aficionado del Athletic cumple su promesa a Ivan Balliu: bajó de peso para ponerse su camiseta del Rayo Vallecano

Esta es la convocatoria del Athletic al completo para el partido ante la Real Sociedad: "Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego, Selton y Monreal.".