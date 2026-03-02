Jorge Morán 02 MAR 2026 - 12:48h.

El hincha le prometió perder peso y Balliu le regaló una camiseta

Rayo Vallecano y Athletic empataron en un partido en el que el buen ambiente fue la tónica dominante. Ambas aficiones mantienen una gran relación, como se pudo comprobar en la previa en Vallecas, dejando incluso una historia entre un futbolista vallecano y un hincha athleticzale.

Este pasado mes de agosto, el Athletic recibió la visita del Rayo Vallecano en San Mamés. Un día en el que los vascos se llevaron la victoria, pero un hincha obtuvo un regalo muy especial por parte de Ivan Balliu, uno de los capitanes de los vallecanos.

La promesa de un athleticzale a Ivan Balliu

El aficionado del Athletic conocido como 'elzancadilla' crea contenido en Tiktok en dónde está relatando su importante cambio físico. En el momento de la visita del Rayo a San Mamés, este hincha se encontraba en los 104 kilos y, tras recibir la camiseta de calentamiento de Ivan Balliu, le prometió que bajaría de peso para que le pudiera entrar.

"La próxima vez que me veas me va a valer, que lo sepas", le dijo el hincha a un Balliu que le dijo que 'eso esperaba'. Y el athleticzale cumplió. Cuatro meses después de ese momento, 'elzancadilla' se encuentra en los 77 kilos y no dudó en visitar Vallecas para mostrar su estado al lateral de Albania.

Situado al lado de los banquillos, el hincha esperó la salida de los jugadores del terreno de juego para ponerse en contacto con Balliu. El futbolista le vio, le recordó y se acercó hacia él para darle la enhorabuena por lo conseguido. Vestido con la camiseta que le había regalado Ivan meses antes, 'elzancadilla' le agradeció ser una inspiración para él y le adelantó que viajaría a Albania para lucirla.

Balliu, demostrando una vez más su grandeza', charló con el aficionado, al que le regaló su camiseta de jugar del Rayo Vallecano. Ambos se hicieron una foto y dejaron una bonita anécdota que traspasa incluso los amores por un equipo.