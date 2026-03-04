"Me cogerá medio dormido, la veré al día siguiente", admitió el jugador del Atlético

Marcos Llorente es fiel a sus rutinas de salud. El jugador del Atlético de Madrid, tras imponerse al FC Barcelona en el global de la eliminatoria (4-3) y meterse en la final de la Copa del Rey, atendió a Movistar y admitió que no verá la otra semifinal, entre la Real Sociedad y el Athletic, porque se sale de sus horarios para dormir. Más allá de esa curiosidad, valoró un encuentro "muy sufrido", el factor mental y la clave del 2-0 antes del descanso.

Sabe mejor tras sufrir: "Hemos sufrido mucho al final, ellos se han volcado, sólo tenían un gol para empatar. Un grandísimo equipo que es, con su gente, hemos sufrido mucho, pero hemos sacado el resultado y hemos pasado a la final".

El plan de partido era otro: "Ellos con 4-0 en contra tenían que volcarse. Son un grandísimo equipo, el papel mental es muy importante en estos partidos, sabíamos que podía pasar. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero el equipo ha sabido sufrir, hemos aguantado, no sé cuántos centros y córners hemos sacado. Ha sabido sufrir. Al final ha sido positivo".

El factor emocional en el descanso: "Llegamos jodidos por encajar el gol tan tarde, en el descuento. Ves que se recortan las distancias y queda toda la segunda parte. Nos ha matado ese segundo gol, te vas con 1-0 y la cosa es diferente. Hemos entrado jodidos, pero hemos conseguido aguantar. Han apretado hasta el final. Muy contentos porque no jugábamos una final desde hace mucho".

Preferencia entre Real o Athletic en la final: "Buah, no sé si la veré. ¿Es a las 9 no? Entonces no creo que la vea, me cogerá medio dormido. La veré al día siguiente".