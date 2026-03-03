Rueda de prensa del técnico tras meterse en la final de Copa del Rey

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras meterse en la final de la Copa del Rey pese a la derrota ante el FC Barcelona (3-0), en una eliminatoria en la que hizo valer el 4-0 del partido de ida. El argentino dirigirá su décima final en 14 años al frente del cuadro rojiblanco y, durante su intervención, destacó la figura de José María Giménez y la idiosincrasia del propio club.

Partido sufrido: "Sabíamos que veníamos a un campo difícil, un equipo que juega muy bien. El primer tiempo fue intenso, no pudimos ni nos dejaron progresar en ataque como en la jugada de Llorente y Lookman. Defendimos bastante bien, pero no trabajamos bien la pelota parada. Aprovecharon el córner, el penalti y el córner, que parece que fue fuera de juego pero no se vio, tres goles que a un equipo como el Barcelona, si te hace goles de pelota parada, es más difícil aún".

El plan era jugar con balón: "Nos sacaron el tiempo que necesitábamos para jugar. El tiempo ese lo teníamos en el partido de casa, jugamos con intensidad más alta y ellos menos alta y fuimos superiores, por eso hicimos cuatro goles en el primer tiempo y pudimos hacer dos más. Hoy no, nos costó más. Me voy con la alegría y el gran esfuerzo de saber sufrir. Esta competición a partido doble es así. Hicimos un gran partido en casa, me quedó un gol faltando la vuelta, para el 5-0, que no vino, terminé enojado, porque sabía que después iba a ser difícil".

Ajustes tácticos y emocionales: "Sobre todo subir la intensidad. Estaban un paso arriba respecto a nosotros, no podíamos asociarnos y romper desde atrás como hizo Llorente, que sólo rompió una vez. En el partido pasado pudimos romper desde los costados y atacar desde fuera, hoy atacamos menos ante un equipo que juega bien, y es difícil".

El partido de Pedri y el físico: "Pedri, Balde, Bernal, hicieron un esfuerzo grandísimo. El primer tiempo que jugaron en intensidad era difícil sostenerlo. Los cambios nos dieron vitalidad, la entrada de Giménez nos dio madurez dentro del equipo. Se necesita esa madurez dentro del equipo".

La charla final con Flick: "Me decía su opinión de algunas situaciones que pasaron en el partido. Yo le dije que jugaron bárbaro, que jugaron muy bien. Ojalá podamos encontrarnos en cuartos de Champions si Dios quiere para seguir compitiendo de la mejor manera".

Perderías muchos años de vida: "Hoy cuando íbamos 3-0, dije 'esto es el Atleti'".