El gesto de Simeone a Flick que refleja el sufrimiento del Atlético en Barcelona: "Jugaron bárbaro"

Fran Fuentes 04 MAR 2026 - 00:00h.

El argentino elogió el partido de su rival en semifinales: "Ojalá nos encontremos en cuartos de Champions"

El Atlético de Madrid resistió lo suficiente para erigirse como finalista de la Copa del Rey frente al FC Barcelona. Fue un partido duro, en el que los de Diego Pablo Simeone lo pasaron muy mal. Sin apenas balón ni ocasiones para transitar, el conjunto rojiblanco hizo valer su ventaja en el partido de ida ante un rival que fue ampliamente superior, y jugará contra quien se clasifique de entre Athletic Club y Real Sociedad. Al término del partido, el propio técnico argentino le hizo saber a Hansi Flick, entrenador barcelonista, lo mucho que habían sufrido para clasificarse y que, pese a la amplia renta que traían del Riyadh Air Metropolitano, lo pasaron fatal en el Camp Nou.

Así las cosas, tras el pitido final ambos entraron al césped para felicitar tanto a sus jugadores como a los rivales. Fue entonces cuando el técnico alemán vio al argentino y se acercó a él para felicitarle. Ambos charlaron durante unos 30 segundos, pero los gestos de Diego Pablo Simeone, agitando la mano en repetidas ocasiones como diciendo "ufff" evidenciaron de qué estaban hablando. Y es que el Atlético de Madrid sufrió de lo lindo para conseguir clasificarse a la final, y el FC Barcelona vendió carísima su piel. Aunque aún más lo hizo el Atleti, con una gran exhibición de Juan Musso que, pese a que encajó tres goles, salvó varios más.

Simeone, muy claro con el Barcelona de Flick: "Jugaron bárbaro"

A este respecto el propio Cholo hablaba al término del partido en los micrófonos de Movistar LALIGA: "Él me decía su opinión de algunas situaciones que pasaron en el partido. Yo le dije que jugaron bárbaro, que jugaron muy bien. Ojalá podamos encontrarnos en cuartos de Champions si Dios quiere para seguir compitiendo de la mejor manera", desvela Simeone sobre su charla con Hansi Flick. De este modo, el técnico rojiblanco expresó máximo respeto y admiración por el trabajo del preparador alemán en el FC Barcelona.