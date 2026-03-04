Cuántas finales lleva Simeone en el Atlético de Madrid y cuántas ha ganado

El cuadro rojiblanco jugará la final de Copa del Rey el próximo 18 de abril

El Atlético de Madrid anuncia el reparto de entradas para la final de Copa del Rey: fechas, cifras y detalles

Diego Pablo Simeone es una leyenda viva del Atlético de Madrid. De eso hay pocas dudas. Si bien es cierto que los resultados no han terminado de traducirse en títulos en los últimos años, su palmarés le coloca como el mejor entrenador de la historia del club. Y el próximo 18 de abril, en La Cartuja, tendrá la oportunidad de seguir agrandándolo.

Tras cargarse al Barcelona en semifinales (4-3 en el cómputo global de la eliminatoria), el Atlético jugará su undécima final desde que llegó el Cholo al banquillo. Será la segunda final copera, nada menos que 13 años después.

Finales de Simeone en el Atlético de Madrid

El argentino aterrizó en el Vicente Calderón en diciembre de 2011 y debutó en el banquillo en enero de 2012. Desde entonces, el Atlético ha disputado diez finales con un balance de seis victorias y cuatro derrotas.

En ese mismo año 2012, logró sus dos primeros títulos en sus dos primeras finales: la Europa League ante el Athletic y la Supercopa de Europa ante el Chelsea con dos auténticas exhibiciones. Un año más tarde, ganó la Copa del Rey ante el Real Madrid en el Bernabéu, pero posteriormente perdió la final de la Supercopa ante el Barça.

En 2014, perdió la final de la Champions League ante el Real Madrid y ganó meses después la Supercopa de España ante el conjunto blanco, a la que llegó como campeón liguero. Dos años más tarde, en 2016, llegó a una nueva final de Champions y volvió a perder ante el mismo rival.

Las dos siguientes finales y los dos siguientes títulos llegaron en 2018: la Europa League frente al Olympique de Marsella y la Supercopa de Europa, de nuevo ante el Real Madrid. Hasta ahora, su última final con un título en juego fue la Supercopa de España en enero de 2020, perdiendo de nuevo ante el cuadro madridista. Es decir, que el Atlético llevaba más de seis años sin llegar a una final.

