Doble anuncio en el Deportivo Alavés. El club ha confirmado este martes la salida de Eduardo Coudet, que ya ha viajado a Argentina para convertirse en los próximos días en el nuevo técnico de River Plate. A su vez, la entidad vitoriana ya tiene sustituto y ha confirmado también la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo de Mendizorroza.

"Eduardo Coudet no continuará como entrenador del primer equipo albiazul. El Deportivo Alavés y el técnico argentino han alcanzado un acuerdo de desvinculación y finaliza así la etapa de Coudet al frente del banquillo albiazul", ha anunciado el club en sus canales oficiales.

Apenas 15 minutos más tarde, un segundo anuncio: "El Deportivo Alavés ha alcanzado un acuerdo con Quique Sánchez Flores para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo hasta 2028", por lo que firma un contrato de dos años y medio.

Coudet llegó al banquillo de Vitoria en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos. Deja el club con 27 puntos y fuera de los puestos de descenso, pero sólo 3 puntos por encima de un RCD Mallorca que actualmente ocupa la 18ª posición.