04 MAR 2026 - 13:41h.

El conflicto bélico con Irán amenaza el partido del Rayo Vallecano en la Conference League. El equipo de Iñigo Pérez debía disputar su encuentro en Turquía el próximo jueves, pero el país ha informado de la caída de un misil iraní sobre su territorio.

Según las últimas informaciones de esta mañana de miércoles, Turquía ha comunicado el derribo de un misil de Irán que “se dirigía hacia el espacio aéreo turco” tras sobrevolar Irak y Siria. Una situación condenada por la OTAN a los pocos minutos de ocurrir.

“Condenamos que Irán apunte a Turquía”, ha dicho un portavoz de la organización europea. "La determinación y posición de defensa de la OTAN permanece fuerte en todos los dominios, incluyendo lo que se refiere a la defensa aérea y antimisiles”, prosiguieron en unas palabras que ha recogido 'El País'. “La OTAN se mantiene firme al lado de sus aliados, incluyendo Turquía, mientras irán continua sus ataques indiscriminados sobre la región”, ha dicho.

Además, Turquía, a través de su ministro de exteriores Hakan Fidan, ha transmitido su protesta al país iraní, al que ha exigido 'evitar acciones que puedan extender el conflicto'. Hay que recordar que Turquía fue uno de los países que condenó el ataque de Israel a Irán.

El viaje del Rayo Vallecano, en vilo

Esta situación ha generado muchas dudas tanto al Rayo Vallecano, como a sus aficionados. Turquía baraja en estos instantes cerrar el espacio aéreo del país, lo que impediría el viaje de los jugadores e hinchas a Samsuns la próxima semana. Entre las opciones que se barajan estaría la disputa del encuentro en una sede neutral, como también puede ocurrir en la Euroliga.

Una situación ante la que habrá que tener paciencia ya que todavía queda más de una semana para el encuentro de los octavos de final entre el Samsuns y el Rayo Vallecano. Pese a ello, el miedo se ha apoderado de algunos aficionados rayistas, que ya empiezan a dudar de acompañar a su equipo al país turco mientras se mantenga el conflicto bélico.