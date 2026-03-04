Jorge Morán 04 MAR 2026 - 09:58h.

El técnico habló maravillas de la leyenda argentina del Rayo Vallecano

Óscar Trejo anuncia su salida del Rayo Vallecano: "Me voy en paz"

Óscar Trejo es y será una leyenda del Rayo Vallecano. El argentino, que renunció a la capitanía por discrepancias con los dirigentes, es la mejor representación de los vallecanos sobre el terreno de juego. Un futbolista que entendió a la perfección al barrio, a la hinchada y lo que significa representar los valores de un club como el rayista.

Un jugador que a sus 37 años llevó al 'club de su vida' a la Conference League. Y aunque esta temporada apenas está teniendo participación, con sólo 591 minutos disputados, Trejo sigue trabajando en las sombras para lograr sacar lo máximo de una plantilla que sufre unas condiciones de trabajo lamentables.

Iñigo Pérez y su amor por Óscar Trejo

Este pasado lunes, Óscar Trejo anunció su salida del Rayo Vallecano a final de temporada. Después de nueve campañas consecutivas, el argentino dirá adiós a una afición que le tiene como uno de sus ídolos principales y a una plantilla que nunca le olvidará. Como tampoco su entrenador, Iñigo Pérez. "Siempre que suceden estos anuncios a uno le gustaría que se pudiera detener el tiempo, que siguiera de forma indefinida", dijo el técnico.

"Hemos hablado de lo que siento por él, sobre su valía como jugador y persona, mientras esté contento y feliz con su decisión, ahora nos toca disfrutar de él. Cuando sales de un club, perteneces a la afición y a la historia de este equipo. Le haremos este tránsito lo mejor posible. Feliz por él, pero estos meses sentiremos morriña", aseguró Iñigo.

Como el propio entrenador confirmó, Trejo y él mantienen una relación muy cercana, desde 'que llegué con Andoni Iraola', y una 'conversación fluida'. "Ambos nos ayudamos emocionalmente", comentó. Una salida de la que no sabía nada, pero que tampoco le pilló por sorpresa. "No lo había hablado con él de forma definitiva, ayer nos pilló por sorpresa, pero sí nos lo imaginábamos", señaló.

Por ahora no se ha hecho oficial si esta marcha de Trejo será para colgar las botas o jugar en otro equipo, pero Iñigo Pérez tiene clara su opinión. "Le veo entrenar todos los días y podía seguir jugando. A nivel de rendimiento lo veo bien. ¿Dónde? Tengo claro que es alguien que el fútbol necesita, independientemente de su labor", dijo el técnico.

"Sería bueno para todos que estuviese ligado al Rayo Vallecano", opinó, deseado que el argentino pueda estar en la dirección del equipo. "En la parte deportiva, es una de las piezas más importantes de la historia reciente. Nos ha dado muchísimo. Tiene un nivel alto de rendimiento deportivo, de compromiso... Genera ayuda. Este grupo es de un modo determinado, gracias a él", zanjó en rueda de prensa.

Por ahora, estas palabras de Iñigo Pérez en la previa ante el Oviedo son las únicas que han aparecido en las redes sociales del Rayo Vallecano sobre la marcha de una de sus leyendas. Días después del anuncio de Trejo, el club sigue en silencio, en una muestra más de la nefasta gestión de Martín Presa.