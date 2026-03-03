Jorge Morán 03 MAR 2026 - 10:37h.

El futbolista criticó la gestión del Rayo Vallecano

El césped de Vallecas sigue generando problemas: "Al final nos perjudica a todos"

El Rayo Vallecano vive una situación excepcional y nunca antes vista en el mundo del fútbol. Con el equipo disputando Europa y por quinto año consecutivo en primera división, el estado de sus instalaciones es lamentable, con una gestión nefasta por parte de Martín Presa que los futbolistas no dejan de denunciar. Ya lo hicieron con un comunicado conjunto entre la plantilla y el staff técnico en la que señalaban todos los problemas diarios que se encuentran para realizar sus labores.

Pero además, también se les ha visto quejarse ante los medios de comunicación, como hicieron Pep Chavarría o Iñigo Pérez, hablando del terrible estado del césped del Estadio de Vallecas. O Pacha Espino, que criticó la Ciudad Deportiva en una entrevistas con ElDesmarque. "Está hecha mierda", dijo el uruguayo sobre los campos de entrenamiento.

La denuncia de Álvaro García

Y aunque el club parece que intenta mejorar, la situación sigue siendo insostenible. Algo de lo que habló Álvaro García en su visita al podcast de 'Los Fulanos', dónde señaló otro de los problemas que se encuentran habitualmente. "Tema de viajes nos tenemos que estar peleando casi siempre. Es verdad que este año no queda más remedio que viajar bien, porque sino no llegamos a los partidos, pero es difícil", desveló el extremo sevillano.

Una plantilla que tiene que estar atenta de situaciones en las que no deberían entrar. "Nosotros siempre intentamos siempre ayudar a todo, intentar mediar entre todas las partes.. que haya un mínimo, sólo un mínimo. Hay veces que es complicado", comentó.

Una 'vergüenza' todavía más reconocida cuando se compara las instalaciones vallecanas con otras, incluso fuera del fútbol profesional. "Vamos a campos de otras categorías y están mejor que los nuestros", dijo sobre el Estadio de Vallecas.

"Estamos jugando Europa, Copa del Rey que en cualquier momento puede tocarnos en casa, que son muy importantes, por la forma que tenemos de jugar, de sacar el balón, de jugárnosla por abajo. Es muy difícil que el entrenador te diga 'no se puede jugar aquí'. Es quitarnos nuestras herramientas y vamos a sitios que el campo está increíble, con el césped espectacular. Me da mucho coraje", apuntó cabreado.

Pese a ello, el apoyo de la afición provoca que los jugadores se sientan en deuda, por lo que luchan a diario para que todo mejore. "Intentamos mediar y ayudar a todo el mundo, nosotros somos futbolistas, y no tenemos que estar peleándonos con el de jardinería o con quien sea", zanjó.