¿Por qué la estrella del Real Madrid no está con sus compañeros?

Manu Carreño critica a Mbappé: "Cuestión de compromiso"

No todo vale, Kylian. Está muy bien hacerse viral por cómo saliste a hablar tras el incidente entre Vinicus y Prestianni, está muy bien hacerse viral por cada gol, está muy bien hacerse viral por intentar demostrar compromiso jugando con molestias. Pero repito, no todo vale. Ese no es el compromiso que se espera de uno de los futbolistas mejor pagados del mundo y que ya en su día dio largas al Real Madrid en multitud de ocasiones. No todo vale, Mbappé. El madridismo espera otro tipo de compomiso por tu parte. Y no es para menos.

Esto no va de forzar o no forzar. Eso no va de mandar eligiendo qué partidos te viene mejor jugar. Ir a Albacete para la Copa del Rey no compensa, pero forzar contra el Benfica en Champions sí, ¿no? Que imagen es más importante, ¿la tuya o la del Real Madrid? Analizando los últimos comportamientos de Mbappé parece que la suya propia.

La palabra equipo conlleva ya muchas connotaciones y quitarse del cartel no es una de ellas. Entiendo que si estás lesionado y consideras que no puedes aportar como ya pasó y quedó patente contra Osasuna, des un paso al lado para que juegue un compañero en plenas facultades físicas. Lo que no entiendo es que no estés con los tuyos. No entiendo como uno de los líderes del vestuario y el máximo exponente del club en cuanto a imagen no aparezca. Y lo que entiendo menos todavía es que encima estés en Francia y pasando por completo del partido de tu equipo, que no le pudo ganar al Getafe.

Estar con tus compañeros es algo que se debe dar por descontado. Pasa en todas las categorías y clubes. Puedas o no puedas jugar, vas a apoyar a los tuyos. Estás en el vestuario, animas desde fuera, comentas y das ejemplo. Es clave y desde prebenjamín se enseña que lo importante es el equipo, no el individualismo. El Real Madrid tiene actualmente muchos problemas y que a Mbappé se le permita hacer todo lo que le da la gana es uno de ellos. Porque el club sabía perfectamente que su jugador no estaba en la capital. Un hecho que parece no importar.

Tras el revuelo montado, Mbappé publicó una foto en Instagram en la que salía entrenando con dos fisios del Real Madrid, a los que también se ha llevado a su país. Mimos y más mimos para que la estrella de la entidad esté contenta. Vía libre total para que haga lo que quiera. No todo vale, Kylian. No todo vale, Arbeloa. No todo vale, Florentino.