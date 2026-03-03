Fran Fuentes 03 MAR 2026 - 17:00h.

Dos jugadores en duda se suman a las cinco lesiones confirmadas y los tres sancionados

El Real Madrid tiene un auténtico problemón de cara al partido ante el Celta de Vigo en la jornada 27 de LALIGA. Y es que Álvaro Arbeloa puede presentar hasta diez bajas de cara al encuentro en Balaídos. Tras confirmarse la lesión grave de Rodrygo Goes, más la expulsión de Franco Mastantuono y las molestias de David Alaba, el equipo blanco llega en cuadro al encuentro... y con el Manchester City en el horizonte.

Siguen lesiondaos Éder Militao, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Kylian Mbappé, a quienes se ha unido hoy Rodrygo Goes. A estos cinco hay que sumar a tres sancionados: Álvaro Carreras y Dean Huijsen, quienes cumplirán ciclo de amonestaciones, y Franco Mastantuono, expulsado con roja directa después de decirle algo al colegiado en el final del partido frente al Getafe.

Por si fuera poco, David Alaba se ha sometido a pruebas médicas esta mañana y podría perderse el próximo encuentro por unas molestias en el gemelo. Todo dependerá de la gravedad de dichas molestias, pero sus continuas lesiones no invitan al optimismo con el austríaco. Por último, Raúl Asencio aún mantiene las molestias musculares de la pasada semana.

Así las cosas, el Real Madrid podría viajar a Balaídos con diez bajas. Estas podrían quedarse en ocho o nueve si Alaba, Asencio o ambos entrasen finalmente en la convocatoria del partido. El encuentro se disputará este viernes a las 21.00 horas, por lo que tienen pocos días para recuperar. De este modo, se espera que Álvaro Arbeloa vuelva a tirar de jugadores como el prometedor Víctor Valdepeñas para completar su convocatoria.

La zona que peor está a nivel físico es el eje de la zaga. Y es que, si Alaba y Asencio no llegan, Antonio Rüdiger sería el único central sano que quedaría en la plantilla. Esto obligaría a Álvaro Arbeloa a tirar de Víctor Valdepeñas como titular, o reubicar a Aurélien Tchouaméni como defensa central. La posición no le es ajena, puesto que, sobre todo con Carlo Ancelotti, jugó bastante en esa posición. Sin embargo, ya se había asentado como el ancla del equipo en el centro del campo y estaba demostrando un rendimiento por encima de la media del equipo. Es por eso se antoja más probable la elección de un canterano.

Del mismo modo, en ataque se reducen las opciones. Y es que sin Kylian Mbappé ni Rodrygo Goes, sumado a la baja de Franco Mastantuono, a Arbeloa apenas le quedan Vinicius, Gonzalo y Brahim Díaz.