Adrián Gómez Sánchez 01 MAR 2026 - 22:06h.

Marcos André, tras dar la victoria al Pucela ante el Huesca: "Sé la responsabilidad que tengo"

Vuelta a la senda del triunfo en casa

Compartir







ValladolidPor fin. El Real Valladolid volvió a conocer el sabor de la victoria en casa cuatro meses después tras aquel triunfo ante el Granada CF en el mes de noviembre. Esta vez fue contra la SD Huesca con una gran comunión entre jugadores y afición en el Nuevo Estadio José Zorrilla en un partido en el que el equipo venció y convenció, sobre todo en la segunda mitad.

El encuentro estuvo ambientado desde muchas horas antes de su inicio con una Fan Zone que empezó a las 13.30 horas y que sirvió para dar colorido blanquivioleta a los aledaños de Zorrilla. Música, comida, juegos y la presencia del copresidente Gabriel Solares, que quiso mostrar su cercanía con la afición estando presente en la previa.

Aparte de volver a disfrutar durante el encuentro, tras el pitido final se vio a la afición cantando y ondeando sus banderas. Los jugadores se acercaron al Fondo Norte mientras daban palmas para acompañar uno de los cánticos característicos de los seguidores blanquivioletas: "¡Todo por ti, Valladolid!". Una unión que es fundamental de aquí al final de temporada para poder lograr el recalculado objetivo pucelano.

PUEDE INTERESARTE Alineación confirmada del Real Valladolid y la SD Huesca en la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion

El autor del gol de la victoria, Marcos André de Sousa también quiso agradecer el apoyo de los seguidores durante todo el partido y alentarles para que sigan con el equipo en los próximos partidos, donde debe dar el do de pecho para seguir sumando de tres en tres y conseguir la salvación en LALIGA Hypermotion.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Valladolid: aprobados y suspensos ante el Huesca en la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion

Es el segundo gol del brasileño esta campaña y ambos han dado puntos a los pucelanos. El primero fue ante la UD Almería en el mes de septiembre para abrir el marcador. En esta última jornada ha vuelto a hacer lo propio contra el Huesca para conseguir el trabajado triunfo. Si está bien es un jugador muy importante, aunque las lesiones no le han permitido tener la continuidad requerida.