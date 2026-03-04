Saray Calzada 04 MAR 2026 - 12:32h.

Marián Mouriño le ha pedido a Madonna la camiseta que llevó en Balaídos en 1990

En LALIGA se está preparando una jornada en donde los equipos lleven camisetas retro. El Celta de Vigo está decidido a encontrar el mejor modelo de sus camisetas históricas y una de ellas es la que llevó Madonna en un concierto que hizo en 1990 en Balaídos. Esta camiseta la quiere localizar y el club ha emitido una carta abierta de su presidenta en donde se dirige directamente a la artista para ver si la pueden localizar.

La carta de Marián Mouriño a Madonna

Querida Madonna:

Te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda.

El 29 de julio de 1990, actuaste en el estadio del Celta de Vigo, club de fútbol del que soy presidenta. Esa noche vistes nuestra camiseta celeste.

Ese recuerdo sigue muy vivo entre nuestra afición. Tu imagen con nuestra camiseta se ha convertido en un mito y forma parte de la historia del Celta, que también se escribe fuera del campo.

Muchos ven todo esto como una simple anécdota. Pero me gusta pensar que nada es casualidad.

Aunque no fue la única camiseta que vistes en el escenario, esa imagen comenzó a brillar de otra manera con los años. Porque entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer.

En el club que presido, nos reconocemos en esa forma de estar en el mundo.

Por eso nos emociona encontrar esta prenda. Esta búsqueda no es un capricho; Es un acto de memoria, es el patrimonio emocional de nuestro club.

El próximo viernes 6 de marzo, queremos dedicarte un gesto de cariño desde nuestra casa, el estadio de Balaídos. Será a partir de las 20:45, antes del partido Celta - Real Madrid, con la intención de hacerte esta pregunta con cariño:

¿Eres tú?

Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contáctanos por mensaje privado.

Con admiración,

Marián Mouriño Terrazo

Presidenta

Real Club Celta de Vigo