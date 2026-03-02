Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 11:45h.

Claudio Giráldez frena la euforia pese a los 40 puntos del Celta: “Nos queda certificar la permanencia”

El portugués destaca el fútbol celeste y la importancia de la cantera

El Celta de Vigo volvió a demostrar su fortaleza ante el Girona. La victoria por 1-2 refuerza el gran momento que vive el equipo de Claudio Giráldez, a la espera de los octavos de final de la Europa League frente al Olympique de Lyon y en continua escalada en la tabla clasificatoria. Nadie para ahora mismo al conjunto celeste comandado por un técnico que acapara elogios por todos los rincones. Las últimas palabras de halago hacia el míster provienen de un técnico que dejó gratos recuerdos en Balaídos.

Se trata de Carlos Carvalhal. El portugués comandó la nave celeste durante la temporada 22/23 como sustituto de Eduardo Coudet. Tras lograr la permanencia aquel año, el club comunicó que no continuaría al frente del equipo. Carvalhal cumplió con su cometido y ahora sigue desde la lejanía la situación de su exequipo, al que siempre le desea lo mejor.

Tras la victoria frente al Girona, aplaudió el gran trabajo que está realizando Claudio Giráldez y la buena marcha del equipo. "El trabajo de Claudio es tremendo. No solo por los resultados, sino también por la calidad de su fútbol y el uso de la academia", en referencia a la gran cantidad de jugadores que están saliendo desde las categorías inferiores.

La afición aplaude sus palabras

La afición aplaude sus palabras

Carvalhal dejó un grato recuerdo entre el celtismo y ver como un hombre que pasó por la casa se dirige en estos términos a su equipo y al entrenador que ahora mismo está al frente solo se traduce en palabras de agradecimiento.