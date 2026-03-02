Andrea Esteban 02 MAR 2026 - 00:16h.

Suma 23 puntos como visitante, uno de los mejores registros de LaLiga

Ferran Jutglà recupera la sonrisa en el Celta: "Me siento bien con todo"

Compartir







El RC Celta de Vigo firmó un triunfo de prestigio ante el Girona FC en Montilivi (1-2) que le permite alcanzar los 40 puntos y colocarse a solo tres de la quinta plaza. Sin embargo, su técnico, Claudio Giráldez, mantiene el discurso de la prudencia y evita hablar abiertamente de Europa.

Un triunfo trabajado y números “de locura”

Giráldez reconoció tras el encuentro que el resultado pudo ser diferente: “Una victoria muy trabajada. Fue un auténtico partidazo de los dos equipos, de los que crean afición más allá del escudo que sigas. Quizás lo más justo hubiese sido un empate”.

El técnico destacó especialmente el rendimiento del equipo lejos de Balaídos: "Nuestros números fuera de casa son una barbaridad”.

Con 23 puntos a domicilio y 40 en la clasificación cuando aún restan 12 jornadas, el entrenador no oculta su sorpresa: “Me parece una locura que llevemos 40 puntos cuando la primera victoria llegó en la jornada 10”.

Además, puso en valor la profundidad de plantilla tras superar bajas importantes y encadenar cuatro victorias después de una racha sin ganar: “Es difícil que las dos últimas semanas fuesen más bonitas”.

Permanencia primero, Europa después

Pese a estar a tiro de los puestos europeos, Giráldez insiste en que el objetivo prioritario sigue siendo la salvación: “Hablé de 43 puntos y para eso hay que ganarle al Real Madrid. Nos queda certificar la permanencia, que está cerquita, y soñar con Europa”.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Celta de Vigo en Girona con un Mingueza de sobresaliente y dos suspensos

El técnico reconoció que puede pecar de prudente, pero justificó su postura apelando a la historia del club: “Soy seguidor del Celta desde que nací. Todas las veces que pensamos que estábamos salvados a esta altura de la temporada, hemos acabado en la última o penúltima jornada con el agua al cuello”.

El mensaje es claro: ilusión sí, pero con los pies en la tierra.

El debut de Antañón

Uno de los nombres propios de la noche fue Andrés Antañón, centrocampista juvenil que debutó en Liga. “Muchísimo mérito. La personalidad con la que salió en un momento tan importante, asumiendo galones con el balón y robando, justifica por qué lo hemos traído”.

Giráldez pidió calma con el canterano, al que conoce desde categorías inferiores, pero dejó claro que ve en él “un potencial tremendo”.