Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 15:03h.

Claudio Giráldez valora varios nombres propios del Celta

El peligro del Girona y el Lyon para Giráldez y la salida sin hacer ruido de Fran Beltrán: "Se dio así"

Compartir







Este domingo, el Celta de Vigo visita al Girona con las bajas de última hora de Marcos Alonso y Starfelt en una convocatoria en la que sí están Álvaro Núñez y Hugo Sotelo, a los que Claudio Giráldez ha reconocido como posibles novedades en el once titular. Sobre ellos ha hablado el técnico de Porriño y también sobre la situación de Óscar Mingueza tras la pérdida de importancia del catalán en sus esquemas.

Los nombres propios del Celta, por Claudio Giráldez

Situación de Marcos Alonso y Starfelt: "Marcos Alonso no fue capaz de entrenar hoy. Estaba con molestias y creo que no tiene sentido, si no es capaz de salir a entrenar hoy, vaya convocado. Creo que le viene bien el respiro. Llevaba no sé si 12 o 13 partidos completos seguidos y no llega bien al partido. Starfelt salió y tampoco tuve una sensación demasiado buena. Le quitamos ya la parte final y no le veo para poder jugar en un poco más de 24 horas al nivel de energía en el que queremos estar y preferimos protegerlos. No es nada importante, no son lesiones, no es nada que les impida poder estar en el siguiente partido. Esperemos que puedan recuperar bien, pero les va a venir bien no viajar. Y recuperamos a Sotelo con respecto al partido anterior y la baja de Borja Iglesias por sanción también".

PUEDE INTERESARTE LALIGA cambia los horarios de cuatro partidos de la jornada 27

Convocatoria de Antañón: "Con las bajas de Pablo y de Borja perdemos dos jugadores de última línea que nos pueden jugar prácticamente de delantero, como es Pablo cuando juega de extremo. Y creo que Antañón nos completa bien la convocatoria porque nos permite, si jugamos de cuatro, jugar de interior derecho e interior izquierdo; si jugamos de tres, nos puede jugar tanto de mediocentro en altura como de cualquiera de nuestros jugadores de última línea, en los dos perfiles. Creo que está trabajando muy bien, lo está haciendo muy bien y que lo merece. En ese aspecto, con las bajas de Pablo y de Borja, creíamos que era lo ideal dentro de lo que teníamos en el Fortuna de traer a Eloy por esa variabilidad que nos da en varias posiciones. Es un jugador que entiende muy bien las presiones, es capaz de robar y de defender en alturas distintas y creo que lo merece y nos completa bien la convocatoria".

Cambio de planes por las bajas: "En la idea, no pero, evidentemente, siempre hay ajustes. Tenemos dos delanteros menos, tanto de inicio como de banquillo. No es habitual que salgamos con tantos delanteros, pero sí que nos da Pablo mucha capacidad de ser revulsivo y Borja Iglesias cuando entra desde el banquillo. Pablo nos da mucha capacidad de presión, nos defiende en cualquier altura... Son dos bajas arriba que nos modifican en este aspecto, a la hora de cómo vamos a apretar o cómo vamos a atacar, pero no en lo que queremos hacer ni en la intención del equipo. A nivel defensivo, es verdad que estaban teniendo mucha participación Marcos y Carl, pero creo que es la línea que más poblada tenemos de jugadores en la plantilla. Ha habido partidos muy buenos recientes de Aidoo, por ejemplo, y de Manu. Carlos lleva también tiempo sin jugar, pero el otro día salió y estuvo bien. Mihailo y Álvaro vuelven a entrar en convocatoria más Yoel, que también jugó el partido de Estrella Roja hace poco y lo hizo muy bien. Tenemos muchos recursos para poder jugar ahí y también creo que es imprevisible para ellos si vamos a salir de tres o de cuatro, por dónde vamos a apretar... creo que también les puede pasar como al PAOK con nosotros y les puede pasar en este partido".

Cansancio y necesidad de otros de descansar: "No, si no, no los hubiésemos llevado. Siempre al que metemos en la convocatoria porque creemos que nos pueden aportar y porque también ganamos tiempo de cara a la recuperación para ver mañana cómo están. Es un partido a las nueve de la noche, cosa que agradecemos, para poder tener más tiempo para poder recuperar. Con Marcos Starfelt pensábamos que no iban a llegar de ninguna de las maneras a poder estar cómodos o a no tener riesgo de que pudiese pasar algo jugando y no queremos asumirlo en este momento de la temporada. El resto, en principio, están aptos. Evidentemente, alguno llegará un poquito más justo, pero creemos que todos los que van en convocatoria pueden participar".

Opciones de titularidad de Álvaro Núñez y Hugo Sotelo: "Sí, creo que podrían ser de partida. Sotelo tampoco ha tenido tanto tiempo de inactividad y Álvaro lleva dos semanas con el grupo bien. También, más allá de lo físico, creo que es importante el contexto en el que pueda entrar para poder ir adaptándose y conociendo lo que hacemos. Es un jugador muy inteligente, lo está haciendo muy bien en los entrenamientos y van un poco las dos partes con Álvaro: tanto la parte de ritmo y físico como la parte de adaptación a nuestra manera de jugar táctica, vamos a decirlo de esta forma. Y cada vez está más cerca de poder hacerlo. No sabemos si va a ser mañana o no, le daremos una vuelta. Y Sotelo, en ese caso, solo es una adaptación física. Creo que está bien y que ha hecho varias sesiones buenas con el equipo".

PUEDE INTERESARTE Los horarios de los octavos de Europa League y Conference con Betis, Celta y Rayo

Recomposición de la defensa ante las bajas: "Bueno, primero, a ver cómo está Javi Rodríguez mañana: es uno de los que jugó el otro día y vamos a ver cómo recupera. Igual que los demás que jugaron con la carga de minutos como Rueda, Carreira... toda la gente que nos puede montar esa línea de tres o de cuatro, o de cinco o cuatro, vamos. Vamos a ver cómo recuperan y cómo están. Tenemos la suerte de que el resto llevan entrenando con normalidad, salvo Álvaro prácticamente desde que volvimos de Navidad. no ha habido grandes percances, lo que significa que están preparados, y tengo tranquilidad en cómo lo vamos a hacer. Creo que va a depender un poco más de cómo estructuremos al equipo para atacar o para defender que los nombres que elijamos para ello".

Situación de Mingueza: "Creo que hay momentos para todos, ha tenido una participación muy alta en lo que va de temporada. Hay momentos en los que estás mejor, momentos en los que estás peor y momentos en los que el plan para mí encaja más para un perfil de carrilero u otro, y se suma un poco todo. Ha hecho muy buenos entrenamientos esta semana y sabemos que va a ser un jugador fundamental para nosotros de aquí a final de temporada. Tenemos la suerte de tener carrileros muy buenos y tenemos la suerte de tener a Mingueza, que es capaz de jugar en casi todas las posiciones de nuestra construcción del juego y va a ser fundamental para nosotros. Simplemente, en estos últimos dos partidos, hemos optado por otras opciones".