Alberto Bravo 27 FEB 2026 - 08:34h.

Míchel Sánchez puede apostar por Ounahi. Claudio Giráldez por cambiar muchas piezas

El vestuario, la gran fortaleza del Celta según Fer López

VigoGirona y Celta de Vigo afrontan la jornada 26 de Liga con objetivos distintos. En el reencuentro de Fran Beltrán con el que ha sido su equipo en las últimas siete temporadas y media los de Míchel Sánchez quieren alejarse de la zona de descenso a costa de un equipo, el de Claudio Giráldez, que llega más desgastado por haber jugado Europa League este jueves. Los vigueses quieren seguir manteniéndose en la sexta plaza que arrebataron al RCD Espanyol la pasada jornada. Estas son las alineaciones probables de Girona FC y Celta de Vigo en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Posible once titular del Girona

El cuadro catalán no puede contar con varios jugadores por lesión. Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Cristian Portu, Artero, Álex Moreno y Ter Stegen son baja. Además Gazzaniga, que sufrió la luxación de un dedo ante el Deportivo Alavés está pendiente de evolución. Si el argentino no llega a tiempo, se espera que pueda jugar con una protección, su lugar sería para Rubén Blanco. El arquero formado en el Celta firmó hace unos días con el Girona tras rescindir su contrato con el Olympique de Marsella.

Gazzaniga estará escoltado por una defensa formada por Hugo Rincón, Vitor Reis, Dani Blind y Arnau Martínez. En mediocampo no se puede descartar la presencia de Fran Beltrán aunque todo hace indicar que Witsel e Iván Martin serán los elegidos por Míchel. En la mediapunta puede haber un cambio respecto al equipo que empató ante el Alavés. Azzedine Ounahi puede entrar por Lemar. Viktor Tsygankov, Bryan Gil y Vladyslav Vanat formarán la delantera local.

De esta manera el Girona puede formar con un once titular compuesto por Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Dani Blind, Arnau Martínez; Witsel , Iván Martín, Azzedine Ounahi; iktor Tsygankov, Bryan Gil y Vladyslav Vanat.

Posible once titular del Celta de Vigo

Claudio Giráldez está pendiente de recuperar a Hugo Sotelo, que con casi toda probabilidad recibirá el alta médica antes de viajar a Cataluña para medirse al Girona. El técnico porriñés tiene las bajas de Pablo Durán, por lesión, y Borja Iglesias, por acumulación de amarillas. Esto le obligará a recomponer su ataque en Montilivi.

El entrenador buscará mover algunas de sus piezas para refrescar el equipo. Andrei Radu, que jugó tocado ante el PAOK Salónica al hacerse daño en un dedo meñique, no debería tener problemas para ocupar la portería. Manu Fernández, Joseph Aidoo y Mihailo Ristic podrían formar una defensa inédita para darle descanso a jugadores como Javi Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso. Este último, tal como reveló Claudio Giráldez, se retiró con una sobrecarga este jueves.

Miguel Román será titular junto a Ilaix Moriba. Hugo Sotelo también tiene opciones de entrar por el hispano guineano. Parece que Matías Vecino, que disputó los 90 minutos ante el PAOK Salónica, será suplente. En los carriles Óscar Mingueza y Hugo Álvarez parecen seguros.

Para la línea de ataque Fer López y Ferrán Jutglà también parecen apuestas seguras. Habrá que ver si Jones El-Abdellaoui puede ocupar el perfil izquierdo o situarse como falso 'nueve' desplazando al atacante catalán al perfil zurdo.

De esta manera el Celta de Vigo podría salir con un once titular formado por Andrei Radu; Manu Fernández, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Miguel Román, Hugo Sotelo o Ilaix Moriba, Hugo Álvarez; Fer López, Jones El-Abdellaoui y Ferrán Jutglà.