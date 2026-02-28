Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 14:11h.

El técnico del RC Celta de Vigo, Claudio Giráldez, afrontará la visita al Girona FC con una convocatoria marcada por las ausencias. El encuentro, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo a las 21:00 horas en Montilivi.

El Celta ha citado a 24 futbolistas, aunque deberá realizar un descarte antes del partido. La principal preocupación llega en forma de bajas, incluyendo dos contratiempos de última hora tras el compromiso intersemanal.

Cinco bajas confirmadas

El conjunto celeste no podrá contar con:

Borja Iglesias , sancionado por acumulación de tarjetas.

, sancionado por acumulación de tarjetas. Pablo Durán , que continúa lesionado.

, que continúa lesionado. Marcos Alonso , baja de última hora por molestias físicas.

, baja de última hora por molestias físicas. Carl Starfelt , también con problemas físicos tras el último partido.

, también con problemas físicos tras el último partido. Franco Cervi, fuera por decisión técnica.

Las ausencias de Marcos Alonso y Carl Starfelt suponen un contratiempo defensivo inesperado para Giráldez.

En el apartado positivo, Hugo Sotelo ha recibido el alta médica y vuelve a estar disponible para el técnico. Además, entra en la convocatoria el joven Andrés Antañón.

Trabajo táctico y gestión de cargas

El equipo completó la última sesión en la Ciudad Deportiva Afouteza con especial atención al trabajo táctico y a la gestión física, tras el exigente encuentro del jueves. Giráldez busca ajustar piezas ante un Girona que se ha mostrado sólido en casa esta temporada. En ataque, el peso ofensivo recaerá en Iago Aspas y Ferran Jutglà, ante la ausencia de Borja Iglesias.