Joaquín Anduro 28 FEB 2026 - 14:51h.

Giráldez, con ganas de darle un abrazo a Fran Beltrán

Claudio Giráldez confirma dos posibles novedades en el once del Celta y qué le pasa a Mingueza: "Se suma un poco todo"

Compartir







El Celta de Vigo visita este domingo al Girona de Míchel que ha subido sus prestaciones en las últimas semanas coincidiendo también con la llegada de Fran Beltrán a Montilivi. Claudio Giráldez, además de analizar la eliminatoria de Europa League ante el Olympique de Lyon, también ha valorado al equipo catalán y la salida de un jugador histórico de Balaídos sin hacer ruido por el momento de la temporada.

Claudio Giráldez, sobre el Girona y el Olympique de Lyon

Imprevisibilidad del Girona de Míchel: "Sinceramente, tenía esa misma sensación cuando ayer estábamos preparando un poco los vídeos para enseñar hoy porque ayer no consideramos oportuno entrenar de cara al partido. Había mucha gente muy cansada y creo que era mejor limpiar. Qué pena no tener un poquito más de tiempo para prepararlo, pero la verdad es que la sensación del equipo hoy, en el vídeo previo y en el entrenamiento, ha sido muy buena. Me ha gustado mucho lo que he visto y nos da tranquilidad para saber que vamos a llegar preparados y que tenemos energía y recursos para poder hacer un muy buen partido, y no quiero que sirva eso de excusa. Evidentemente, preferimos tener más tiempo para prepararlo y más contra un rival con tantos recursos tácticos en el campo y en el banquillo como es el Girona, pero creo que tenemos recursos para poder ganar el partido".

PUEDE INTERESARTE Claudio Giráldez, con cinco bajas y dos de última hora en la lista del Celta

Contrarrestar el centro del campo muy poblado en el Girona: "Primero, quitándoles tiempo. Creo que ellos se desordenan y son capaces de generar mucha incertidumbre en el juego interior porque entran con muchos jugadores desde fuera o desde última línea. Si les das tiempo es muy fácil que se puedan desordenar y tenemos que apretar muy bien en esa primera línea, en esa construcción del juego de ellos. Segundo, entendiendo que va a haber momentos en los que, con tanto juego interior, es difícil ajustarse y tienes que protegerte mucho en ese juego de dentro y permitirles más por fuera. Y, tercero, teniendo la pelota: si tienes la pelota, no hace falta ajustarse en la presión".

Cambio táctico en el Girona con respecto a la primera vuelta: "Sí, creo que está más cerca de lo que era el año pasado, ahora mismo, de lo que era en ese momento de la temporada. Creo que empezó Míchel partiendo muchas más veces de salida de tres, con un sistema más parecido a lo que hacía el año anterior con su Girona. En ese partido contra nosotros creo que es el primer o segundo partido en el que empieza a jugar con un 4-3-3. Un 4-3-3 más fijo, también con la presencia de Álex Moreno de lateral izquierdo, que les hace tener mucha más profundidad por ahí. Ahora vuelve a lesionarse Álex Moreno y juega con Arnau de lateral izquierdo, con un jugador no tan profundo ahí, o con Blind, que lo puede usar ahí. Creo que está otra vez más cerca de esa salida de tres o de esa gran habilidad de que Arnau pueda entrar por dentro y se asemeja un poquito más al Girona del año pasado o al Girona de inicio de temporada. Eso también habla muy bien de Míchel, de adaptarse un poco a lo que va teniendo y a, dentro de su identidad, poder jugar de cuatro o de tres o tener más jugadores por dentro o menos. En este momento estamos, como te decía, mucho más cerca del Girona de la temporada pasada o del Girona del inicio. También los buenos resultados hacen que pueda asumir más riesgo en esa movilidad y ser un equipo más dinámico y más móvil en el posicionamiento de lo que a lo mejor fue hace un par de meses, en un 4-3-3 un poquito más posicional".

Reencuentro con Fran Beltrán: "Fran es un jugador muy listo, muy inteligente, que entiende muy bien lo que hace el equipo y entiendo que, aunque nos vea muy bien y tenga mucho cariño, hará un poco de scout para Míchel. Me parece lógico y normal e intentaremos que no tenga muy claro qué vamos a hacer. Yo le deseo a Fran Beltrán todo lo mejor, solo tengo palabras buenas hacia él. Me alegro mucho de que esté participando, del gol que le hizo el otro día al Barça pero ojalá no nos lo haga a nosotros. Y, a partir de ahí, pueda seguir sumando muy buenos minutos con más números y goles para su equipo. Tengo ganas de verle y darle un abrazo".

PUEDE INTERESARTE LALIGA cambia los horarios de cuatro partidos de la jornada 27

Salida de Fran Beltrán sin hacer ruido: "Primero creo que en general ha sido un jugador siempre discreto, que no ha querido los focos: de trabajar, de ayudar, de adaptarse a lo que le pedían los entrenadores y a lo que requería el equipo en cada momento. Creo que eso le ha hecho estar tanto tiempo con tanto nivel aquí aportándonos tanto y convertirse en tercer capitán en los últimos dos años del Celta. Y luego creo que lo otro se dará, el reconocimiento que se merece, pero en ese momento no hubo tiempo para poder salir de otra manera y coincidió que, justo cuando se desarrolla todo, no hay un partido en el medio y se tiene que marchar. El partido previo, en el que ya más o menos se sabía, todavía no estaba nada firmado y no tenía mucho sentido hacerlo. Creo que fueron circunstancias que se dan generalmente cuando alguien sale en el mercado de enero y no en un mercado en el que no hay competición. Bueno, se dio así. Yo creo que todo el mundo le tiene un cariño brutal a Fran, sabemos lo importante que ha sido para nosotros y es algo más de cómo se dio en el momento, por el momento de la temporada, que porque no merezca o tenga el cariño de toda la gente de aquí".

Falta de un portero titular en Primera en la cantera del Celta ante el reencuentro con Rubén Blanco: "Bueno, ha habido otros momentos en los que a lo mejor no salieron tantos jugadores y teníamos a Rubén, a Sergio o a Iván Villar en esa posición, a Yoel... Creo que hemos sacado porteros para Primera División en épocas pasadas que han estado mucho tiempo aquí o que han hecho mucha carrera a nivel profesional. Ahora, Iván Villar es verdad que no está siendo el titular, que ha participado en Copa y en Europa League y es un portero de la casa. Más allá de en qué posición, creo que es importante que valoremos la cantidad de jugadores de nuestra academia que tienen recorrido y que nos aportan en el día a día en un club como el nuestro que se identifica por ese peso de la cantera. Seguro que vendrán momentos en los que tengamos uno, dos o tres porteros incluso de buen nivel porque tenemos buenos porteros en la cantera también".

Olympique de Lyon en Europa League y preferencia: "No, sabemos que eran los más difíciles porque son el primero y el segundo en las opciones que teníamos. Nos ha tocado el primero de la fase de grupos; creo que a veces se nos olvida que el equipo que nos tocó es el que ganó en la fase de grupos a ocho partidos en la Europa League. Lo digo por si alguien puede pensar que es más asequible uno que el otro. Creo que los dos tienen fortalezas y debilidades y los dos tenemos la no fortuna de tener que jugar fuera de casa la vuelta. Son estadios imponentes, con equipos con una capacidad descomunal para hacer daño, muy físicos los dos, y tenemos que estar perfectos para poder pasar la eliminatoria. Creo que la ilusión que tenemos todos por pasar nos tiene que ayudar a mantenernos en 180 minutos con la opción de poder pasar. Sabemos que va a ser difícil, probablemente el cruce más complicado que pueda tener alguien en este momento de la competición. Nos ha tocado el Olympique de Lyon y a por ellos. Así es como tenemos que verlo, pero evidentemente dándole el valor y el peso que tiene al rival que tenemos enfrente".

Cambio de fechas contra el Real Madrid con poco tiempo: "No es bueno, evidentemente, que nos cambien un partido a una semana vista. No es lo ideal, entiendo que tendrán sus motivos para hacerlo. Es un mal menor jugar viernes, prefiero jugar viernes que domingo, teniendo más o menos la misma recuperación entre el partido de Girona y Madrid y de Madrid y Olympique. En ese caso nos equilibra. Entre los dos cambios que hubo, prefiero como se quedó a jugar domingo, porque nos daba demasiada recuperación seguramente entre un partido y otro y un poquito más justa para el partido del Olympique de Lyon. Creo que es un quebradero de cabeza para todos y en especial para la gente que viene a ver el partido, que tiene que organizar sus trabajos, sus vidas y sus desplazamientos para poder vernos. Tanto los que vienen como aficionados nuestros como del rival y creo que no es lo ideal para nadie. Entiendo que para los deportistas tampoco, porque tenemos planificada una semana previa. Pero bueno, adaptarnos y una anécdota".

Otro rival francés: "No voy a volver a hablar en general de peticiones o gustos. Ojalá se nos dé como los anteriores. Creo que es un fútbol emergente, muy difícil y con un talento brutal en lo físico y en lo técnico. Pienso lo mismo del Olympique de Lyon, tercero en su liga, líder de la fase de grupos y sigue vivo en Copa. Hay que hacer las cosas muy bien para poder estar así a estas alturas de la temporada y me mantengo. Aunque no me gusten los rivales franceses, tampoco me gustaba el Aston Villa. Si queremos seguir adelante y seguir soñando, tenemos que superar a equipos muy potentes y, viendo los 16 que hay a estas alturas de la competición, no había ninguno cómodo".

Porcentaje de la eliminatoria: "Favoritos ellos, claramente, que son los primeros de la fase de grupos y tienen la vuelta en casa. Porcentaje… tengo mucha confianza en mi equipo y prefiero no darlo. Pero vamos a pensar en Girona, aquello queda muy lejos. Nos toca el Madrid antes y tenemos que recuperar y focalizar. Lo mismo que dije el día de Mallorca: es un partido fuera de casa en el que tenemos menos aliento de nuestra afición, en el que es más difícil, seguramente, que nos pueda arropar nuestra afición en ese desplazamiento. Tenemos que tener la cabeza muy en su sitio y estar muy bien para poder superar a un equipo que está seguramente en el mejor momento de la temporada como es el Girona".