El Celta de Vigo consiguió la victoria por 1-2 en su visita al Girona en un partido en el que los de Claudio Giráldez tuvieron que remontar. Con un once muy cambiado con respecto al equipo ante el PAOK, los vigueses remontaron con un tanto de Ferran Jutglà y otro de Vitor Reis en propia puerta en dos jugadas generadas por Óscar Mingueza.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto olívico en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Ionut Radu [8]: Dejó las dos paradas de la noche para evitar primero un gol de Hugo Rincón y después otro de Ounahi volando en ambas al palo largo. A la primera o a la segunda terminó dejando un buen repertorio de manos.

Javi Rodríguez [4]: Vanat le ganó la pelea en el segundo palo en la jugada del 0-1 en una acción similar al tanto del ucraniano en la última jornada. Radu le salvó en el tramo final de quedar retratado en un regate de Ounahi que le rompió

Joseph Aidoo [8]: El ghanés sigue demostrando que está listo para ser uno más en la rotación de Giráldez una vez ha dejado atrás sus problemas físicos. El más sólido atrás.

Carlos Domínguez [5]: Ejerciendo como capitán, se mostró endeble en alguna acción en la que se le echó en falta más contundencia defensiva.

Óscar Mingueza [9]: Tuvo la primera ocasión del partido en un centro-chut que golpeó en el larguero de Gazzaniga y después también lanzó una falta que sacó el meta gironí. Estuvo certero en los balones a los atacantes, como el envío perfecto a Ferran Jutglà en la jugada del 1-1. En otra llegada puso el balón que Vitor Reis colocó en su portería.

Ilaix Moriba [8]: Fue el hombre que tomó el timón con la pelota cuando esta circulaba por el centro sin descuidar por ello una gran actitud defensiva cuando era el Girona el que tenía la posesión.

Miguel Román [8]: Sigue progresando el centrocampista de Gondomar, al que se le nota que va ganando experiencia en la élite para saber qué ritmo le tiene que dar al partido entre aguantar o saltar a la presion.

Sergio Carreira [8]: Muy activo en defensa y también en ataque, haciendo suya la banda izquierda para completar un partidazo. Siempre dispuesto a ayudar al Celta donde más falta hiciera.

Fer López [7]: Tuvo mala suerte en un remate al palo que se paseó por la línea después de un jugadón y dejó varios detalles de calidad en Montilivi. Su único lunar fue lo fácil que Witsel le ganó la pelota en el 1-0.

Ferran Jutglà [8]: Buenos movimientos al espacio para crear dudas en la defensa del Girona. Gazzaniga le sacó la primera clara y después se reivindicó en una de esos desmarques para cazar un envío medido de Mingueza y fusilar al meta argentino.

Hugo Álvarez [4]: No destacó esta vez por su desborde por la izquierda el futbolista orensano y terminó siendo el primer hombre sustituido por Giráldez sin alcanzar su mejor nivel.

Sustituciones de Claudio Giráldez en el Girona-Celta

Williot Swedberg [6]: El sueco fue el primer cambio y ayudó que el Celta tuviera una mayor frescura en ataque cuando se empezaba a notar el cansancio.

Andrés Antañón [6]: Debut en LALIGA EA Sports para el joven canterano, que no se amilanó ante la situación a pesar de tener que aguantar atrás.

Jones El-Abdellaoui [5]: Intentó correr al espacio pero se vio demasiado solo en las contras con el Celta muy echado atrás para mantener la ventaja.

Manu Fernández [-]: Entró en el tramo final para amarrar el resultado.

Javi Rueda [-]: Salió en los últimos minutos.