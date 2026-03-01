Joaquín Anduro 01 MAR 2026 - 22:59h.

El Celta remonta a un Girona que rozó el empate en la segunda

El uno por uno y notas del Celta de Vigo en Girona con un Mingueza de sobresaliente y dos suspensos

Montilivi cerró el domingo en la jornada 26 de LALIGA EA Sports con un partidazo en el que el Celta de Vigo se llevó el triunfo por 1-2 ante el Girona después de una actuación para aplaudir por parte de ambos equipos. Los dos equipos demostraron su buen juego y sus respectivos perfiles ofensivos para dejar un intercambio de golpes en el que los gallegos salieron victoriosos.

Y eso que fue el equipo catalán el que golpeó primero en el marcador con un gol de Vladyslav Vanat calcado al del lunes pasado en Mendizorroza empujando en el segundo palo un córner peinado por Witsel. Óscar Mingueza fue el hombre clave en el equipo visitante con una asistencia a Ferran Jutglà y la definición genial de este y otro pase que Vitor Reis terminaría introduciendo en su propia portería.

La primera parte estuvo igualada y, tras un centro-chut de Óscar Mingueza que golpeó en el larguero, terminaría cayendo el gol del lado local. Fue a balón parado cuando el Girona aprovechó la indecisión celtista para que Axel Witsel cabeceara al segundo palo y Vanat marcara el 1-0 demostrando que mantiene el idilio con el gol de este último tramo de la campaña.

Fer López tuvo en las botas el 1-1 en un disparo al palo que se paseó por la línea de Gazzaniga, que también evitó un gol cantado de Ferran Jutglà lanzándose con todo. Así llegó el partido al descanso y, tras la segunda, el encuentro tomó un guion similar.

Arnau Martínez, en una jugada calcada al larguero de Mingueza en la primera mitad, también mandó la pelota al travesaño y después llegaría el gol del rival. Fue el propio canterano del Barça el que puso un balón al espacio a uno de los numerosos desmarques de Ferran Jutglà y este marcó su segundo gol en los últimos tres partidos ligueros para empatar.

Mingueza, decisivo también en el 1-2 del Celta

Otra internada del propio Mingueza acabaría en el 1-2 cuando el balón atrás del carrilero lo introdujo en su propia portería Vitor Reis en uno de los pocos errores del jugador cedido por el Manchester City. La salida de Ounahi revitalizó a los de Míchel y el marroquí volvió loca a la defensa del Celta con sus regates pisando el balón pero Ionut Radu le negó el gol con un paradón como el que realizó poco antes a un disparo de Hugo Rincón.

El final llegaría con 1-2 en el marcador y con el Celta aún más asentado en la sexta plaza de LALIGA EA Sports tras el empate del Espanyol a sólo tres puntos del Betis. Mientras, el Girona no aprovecha la oportunidad para dar un golpe casi definitivo al descenso y soñar con Europa y se queda a seis puntos tanto de la séptima posición como de la 18ª.