Andrea Esteban 01 MAR 2026 - 23:46h.

Segundo gol de Jutglà en los últimos tres partidos de Liga

El uno por uno y notas del Celta de Vigo en Girona con un Mingueza de sobresaliente y dos suspensos

Ferran Jutglà firmó un auténtico partidazo ante el Girona con gol (el segundo en los últimos tres encuentros ligueros) y confirmó que atraviesa su mejor momento desde su llegada al RC Celta de Vigo. Tras un periodo complicado a nivel personal y deportivo, el delantero vuelve a sonreír y lo refleja tanto en el campo como ante los micrófonos.

Gol, confianza y una semana redonda

Jutglà fue uno de los grandes protagonistas del triunfo celeste. Participativo, incisivo y decisivo de cara a portería, volvió a ver puerta y prolongó su racha goleadora.

En declaraciones a Movistar Plus+, destacó el gran momento colectivo que vive el equipo: “Estamos trabajando muy bien. Somos una piña y estamos muy felices. Ese es el camino a seguir”.

El atacante insistió en que, pese a las bajas, el rendimiento no se resiente: “Hay bajas pero la gente se entrena muy bien. Somos un equipo muy amplio, que juegue quien juegue rinde”.

Un buen momento personal tras tiempos difíciles

Más allá de los números, el delantero quiso subrayar su situación actual, después de haber atravesado meses complicados: “Me siento bien con el equipo. Me siento bien con todo el mundo y se está viendo reflejado en el campo”.

Su rendimiento reciente confirma esa sensación. Con confianza, continuidad y respaldo del vestuario, Jutglà vuelve a ser diferencial en el ataque celeste.

Aunque el mensaje del vestuario mantiene la prudencia, la ambición empieza a asomar: “A principio de temporada el míster dijo que primero había que conseguir la salvación, pero somos ambiciosos y queremos ir partido a partido y seguir ganando”.

El Celta mira hacia arriba sin olvidar los objetivos iniciales, y el crecimiento de Jutglà es una de las mejores noticias para el tramo decisivo del curso.