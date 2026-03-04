Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 04 MAR 2026 - 10:07h.

El Real Valladolid asegura el futuro de dos de sus mejores canteranos

Llegó a ir convocado por Almada con el primer equipo

El Real Valladolid sigue con las labores de planificación de la próxima temporada, a pesar de que no sabe cuál será su destino en la campaña actual. Cerrado el mercado de fichajes de invierno, en el tema de categorías inferiores también va dando pasos para afianzar sus baluartes más preciados.

Como ya te contó ElDesmarque, el delantero Mario Domínguez llegó a un acuerdo para sellar su renovación con el Pucela. Semanas más tarde, se ha hecho oficial. Así, a sus 17 años, la entidad vallisoletana ata a uno de los grandes valores de su cantera, con un acuerdo hasta 2028 ampliable hasta 2030. El punta fue requerido por Guillermo Almada hace unos meses por sus condiciones y nivel en la cantera, pero, tras unos meses de vaivén entre unos equipos y otros, parece que vuelve su estabilidad y lo que más necesita, tener minutos y jugar sea donde sea.

Mario es una de las sensaciones del Real Valladolid Juvenil A. Ya ha llegado a debutar con el filial y el primer equipo mientras trabajaba con él a diario hasta la llegada de Luis García Tevenet al banquillo, cuando volvió al Real Valladolid Promesas para seguir el cauce natural y no precipitar acontecimientos. Además, hizo goles en los partidos de entrenamiento de la primera plantilla como el que se jugó ante el Salamanca CF o en otro entre los suplentes de la primera plantilla y algunos filiales y juveniles de la disciplina blanquivioleta.

Mario Domínguez llegó a los Campos Anexos en el verano de 2023 procedente de la SD Ponferradina. Tras comenzar su etapa blanquivioleta como cadete, pronto fue subiendo peldaños al ser promocionado en equipos superiores. Así, se estrenó con el Juvenil A el pasado curso, todavía siendo cadete, y en el presente, su primero como juvenil, lo hizo con el Promesas y con el primer equipo. El delantero, que se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con el primer equipo, se encuentra en dinámica del Promesas y seguirá creciendo en el Pucela, donde continuará trabajando a diario para construir un camino que acaba de comenzar.