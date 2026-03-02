Adrián Gómez Sánchez 02 MAR 2026 - 12:35h.

El Real Valladolid asegura el futuro de dos de sus mejores canteranos

ValladolidEl Real Valladolid ha informado este lunes de que han alcanzado un acuerdo con Iván Garriel para la ampliación del contrato que une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2029. El iscariense, uno de los más importantes exponentes de la cantera blanquivioleta en los últimos años, refuerza su compromiso con el equipo de su vida y seguirá en casa al menos tres años más como uno de los laterales izquierdos de la primera plantilla.

A pesar de su corta edad, el próximo mes cumple 21 años, en la presente campaña ha disputado 12 partidos oficiales con la blanquivioleta, camiseta con la que debutó en septiembre de 2023 cuando todavía era juvenil. El vallisoletano sufrió una lesión en el ligamento colateral medial interno de su rodilla izquierda y fue operado a finales del mes de octubre para acabar recuperándose tres meses después.

De hecho, el iscariense llegó a quitarle el puesto como titular a Guille Bueno en el encuentro contra el CD Mirandés en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Acumuló dos titularidades consecutivas antes de lesionarse y acumula 309 minutos con el primer equipo vallisoletano esta campaña, además de ya haber debutado a las órdenes de Fran Escribá teniendo minutos en Gijón. Su vinculación como blanquivioleta terminaba en 2027, pero el club pucelano pone en valor el rendimiento de su jugador a pesar de haber estado tres meses lesionado y amplía su vinculación hasta 2029.

Garriel, internacional con España en categorías inferiores, llegó a los Campos Anexos como alevín procedente del CD Íscar. Desde entonces, ha subido peldaños hasta consolidarse en el primer equipo. El lateral zurdo tenía contrato hasta 2027 y ahora amplía dos años más su vinculación con el Real Valladolid para afianzarse como una de las piezas clave del presente y el futuro cercano de la entidad blanquivioleta.